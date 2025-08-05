«Защищают русский мир»: добровольцы СВО из Бразилии и Белоруссии подружились в Екатеринбурге. Видео

Добровольцы СВО из Бразилии и Белоруссии подружились в Екатеринбурге
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Штурмовики нашли общий язык, хоть и родились на разных континентах (архивное фото)
Штурмовики нашли общий язык, хоть и родились на разных континентах (архивное фото) Фото:

Добровольцы из Бразилии и Белоруссии встретились в центре начальной военной подготовки «Урал» при ДОСААФ Свердловской области. Парни подружились, хотя и общаются пока с помощью онлайн-переводчика. Подробности URA.RU рассказал один из сотрудников центра. 

«Бразилец ушел на СВО добровольцем — защищать русский мир и бороться с мировым империализмом. Его страна находится на американском континенте, и уровень экономики и жизни у них достаточно низкий. Корпорации, которые есть в Бразилии, не дают стране развиваться. И бразильцы прекрасно понимают, кто в этом виноват — США», — объяснил собеседник агентства. 

На СВО бразилец был в рядах штурмовиков, получил ранение и попал в екатеринбургский госпиталь. Оправившись, он решил выучиться на оператора БПЛА и поступил в центр военной подготовки. Там он познакомился с добровольцем из Белоруссии, у которого за плечами уже четыре контракта на СВО. 

«Белорус приехал на курсы, чтобы зайти на новый контракт не командиром штурмового взвода, а командиром взвода БПЛА. Тут они с бразильцем и подружились. Пока что общаются через переводчика в телефоне, но общая цель, идея, пройденный путь воина и, конечно, программа обучения сближает их каждый день. Тренируются и занимаются даже ночью!» — добавил сотрудник центра. 

Он подчеркнул, что в центре не делят курсантов по национальностям и гражданству. «Русских людей не разбирают по национальностям. У нас есть действующие граждане РФ и будущие граждане РФ», — заявил собеседник. 

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Добровольцы из Бразилии и Белоруссии встретились в центре начальной военной подготовки «Урал» при ДОСААФ Свердловской области. Парни подружились, хотя и общаются пока с помощью онлайн-переводчика. Подробности URA.RU рассказал один из сотрудников центра.  «Бразилец ушел на СВО добровольцем — защищать русский мир и бороться с мировым империализмом. Его страна находится на американском континенте, и уровень экономики и жизни у них достаточно низкий. Корпорации, которые есть в Бразилии, не дают стране развиваться. И бразильцы прекрасно понимают, кто в этом виноват — США», — объяснил собеседник агентства.  На СВО бразилец был в рядах штурмовиков, получил ранение и попал в екатеринбургский госпиталь. Оправившись, он решил выучиться на оператора БПЛА и поступил в центр военной подготовки. Там он познакомился с добровольцем из Белоруссии, у которого за плечами уже четыре контракта на СВО.  «Белорус приехал на курсы, чтобы зайти на новый контракт не командиром штурмового взвода, а командиром взвода БПЛА. Тут они с бразильцем и подружились. Пока что общаются через переводчика в телефоне, но общая цель, идея, пройденный путь воина и, конечно, программа обучения сближает их каждый день. Тренируются и занимаются даже ночью!» — добавил сотрудник центра.  Он подчеркнул, что в центре не делят курсантов по национальностям и гражданству. «Русских людей не разбирают по национальностям. У нас есть действующие граждане РФ и будущие граждане РФ», — заявил собеседник. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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