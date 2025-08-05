Пожилой тренер из Екатеринбурга, осужденный за домогательства, вышел на свободу

05 августа 2025 в 15:33 Размер текста - 17 +

Николаю Ражеву 87 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вышел на свободу 87-летний тренер по настольному теннису Николай Ражев, которого посадили по делу о домогательствах к девочке. Информацию URA.RU сообщил источник и подтвердил родственник тренера. Под уголовное преследование Ражев попал в 2021 году после жалобы одной из бывших воспитанниц. Сам тренер говорил, что выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины. А она позже рассказала родителям, что тренер его якобы трогал за грудь и ягодицы. По ее словам, это якобы произошло на глазах у других детей. Ражева задержали и поместили в следственный изолятор. Весной 2021-го его отпустили под домашний арест. За помощью защита обращалась к президенту РФ Владимиру Путину и главке СК РФ Александру Бастрыкину. Близкие Ражева просили прекратить его уголовное преследование. В октябре 2023-го Ражеву назначили два года колонии строгого режима. Его защита считает, что он вынесен ошибочно, так как основан только на словах девочки. Свое наказание он отбывал в исправительной колонии №10. В прошлом месяце он попросил суд досрочно освободить его, но получил отказ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вышел на свободу 87-летний тренер по настольному теннису Николай Ражев, которого посадили по делу о домогательствах к девочке. Информацию URA.RU сообщил источник и подтвердил родственник тренера. Под уголовное преследование Ражев попал в 2021 году после жалобы одной из бывших воспитанниц. Сам тренер говорил, что выгнал девочку с тренировки за нарушение дисциплины. А она позже рассказала родителям, что тренер его якобы трогал за грудь и ягодицы. По ее словам, это якобы произошло на глазах у других детей. Ражева задержали и поместили в следственный изолятор. Весной 2021-го его отпустили под домашний арест. За помощью защита обращалась к президенту РФ Владимиру Путину и главке СК РФ Александру Бастрыкину. Близкие Ражева просили прекратить его уголовное преследование. В октябре 2023-го Ражеву назначили два года колонии строгого режима. Его защита считает, что он вынесен ошибочно, так как основан только на словах девочки. Свое наказание он отбывал в исправительной колонии №10. В прошлом месяце он попросил суд досрочно освободить его, но получил отказ.