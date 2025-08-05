Магнитогорский хоккеист Малкин заработал за карьеру свыше 146 млн долларов

Воспитанник магнитогорской школы хоккея (Челябинская область) Евгений Малкин заработал за все годы карьеры в НХЛ 146,8 млн долларов. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на Spotrac и DraftKings Sportsbook.
Всю карьеру (не считая периода локаута — прим. URA.RU) Малкин провел в составе «Питтсбург Пингвинз». За 19 сезонов он выиграл с командой три Кубка Стэнли.
Второе место рейтинга занял одноклубник Малкина — Сидни Кросби. За годы карьеры он получил 155,8 млн долларов. Первое место у Александра Овечкина. После 20 сезонов за океаном «Ови» заработал 161,7 млн долларов.
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