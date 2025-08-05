Магнитогорский хоккеист Малкин заработал за карьеру свыше 146 млн долларов

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Евгений Малкин заработал целое состояние за годы карьеры в НХЛ
Евгений Малкин заработал целое состояние за годы карьеры в НХЛ Фото:

Воспитанник магнитогорской школы хоккея (Челябинская область) Евгений Малкин заработал за все годы карьеры в НХЛ 146,8 млн долларов. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на  Spotrac и DraftKings Sportsbook.

Всю карьеру (не считая периода локаута — прим. URA.RU) Малкин провел в составе «Питтсбург Пингвинз». За 19 сезонов он выиграл с командой три Кубка Стэнли.

Второе место рейтинга занял одноклубник Малкина — Сидни Кросби. За годы карьеры он получил 155,8 млн долларов. Первое место у Александра Овечкина. После 20 сезонов за океаном «Ови» заработал 161,7 млн долларов.

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Воспитанник магнитогорской школы хоккея (Челябинская область) Евгений Малкин заработал за все годы карьеры в НХЛ 146,8 млн долларов. Об этом пишет Sport24 со ссылкой на  Spotrac и DraftKings Sportsbook. Всю карьеру (не считая периода локаута — прим. URA.RU) Малкин провел в составе «Питтсбург Пингвинз». За 19 сезонов он выиграл с командой три Кубка Стэнли. Второе место рейтинга занял одноклубник Малкина — Сидни Кросби. За годы карьеры он получил 155,8 млн долларов. Первое место у Александра Овечкина. После 20 сезонов за океаном «Ови» заработал 161,7 млн долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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