Черви опередили пермских грибников

Пермяки пожаловались, что черви испортили грибы
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Пермяки недовольны червивыми грибами
Пермяки недовольны червивыми грибами Фото:

Грибники из Прикамья сообщают, что более половины собранного в лесах урожая поедено червями. Свои заметки пермяки оставили в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».

«Ездил 1 августа. Грибы попадаются, но половина червивые», — написал пользователь с именем Жека Уткин. «Ездили за грибами в Усть-Качку. Много червивых грибов», — согласилась с ним Елена Торган.

Пользователи соцсети отмечают, что в лесу сухо. Большинство находит грибы там, где они раньше не росли, в традиционно грибных местах этим летом ничего не выросло.

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Грибники из Прикамья сообщают, что более половины собранного в лесах урожая поедено червями. Свои заметки пермяки оставили в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте». «Ездил 1 августа. Грибы попадаются, но половина червивые», — написал пользователь с именем Жека Уткин. «Ездили за грибами в Усть-Качку. Много червивых грибов», — согласилась с ним Елена Торган. Пользователи соцсети отмечают, что в лесу сухо. Большинство находит грибы там, где они раньше не росли, в традиционно грибных местах этим летом ничего не выросло.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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