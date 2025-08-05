Черви опередили пермских грибников

Пермяки недовольны червивыми грибами
Грибники из Прикамья сообщают, что более половины собранного в лесах урожая поедено червями. Свои заметки пермяки оставили в сообществе «Грибы Пермского края» в соцсети «ВКонтакте».
«Ездил 1 августа. Грибы попадаются, но половина червивые», — написал пользователь с именем Жека Уткин. «Ездили за грибами в Усть-Качку. Много червивых грибов», — согласилась с ним Елена Торган.
Пользователи соцсети отмечают, что в лесу сухо. Большинство находит грибы там, где они раньше не росли, в традиционно грибных местах этим летом ничего не выросло.
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