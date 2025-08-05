До Пермского края докатилось землетрясение на Аляске

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Толчки уловили датчики пермских ученых
Толчки уловили датчики пермских ученых Фото:

На севере Пермского края сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое произошло на Аляске. Активность земной коры уловили датчики, расположенные на территории Вишерского заповедника.

«Данные приборов, расположенных на территории заповедника, показали и сейсмологическое событие на Аляске, произошедшее 16 июля. В это время участники научной экспедиции проводили первый на территории заповедника локальный сейсмологический мониторинг», — говорится на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказывало URA.RU, землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски 16 июля. Эпицентр сейсмического события находился в 87 километрах к югу от города Санд-Пойнт. На территории заповедника «Вишерский» в средине июля впервые прошла экспедиция ученых, которые мониторили сейсмологическую активность в регионе. Работы провели в зоне Лыпьинской аномальной структуры, которая не тронута человеком, что позволяет зафиксировать малейшие сейсмологические события, рассказали в заповеднике. 

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На севере Пермского края сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое произошло на Аляске. Активность земной коры уловили датчики, расположенные на территории Вишерского заповедника. «Данные приборов, расположенных на территории заповедника, показали и сейсмологическое событие на Аляске, произошедшее 16 июля. В это время участники научной экспедиции проводили первый на территории заповедника локальный сейсмологический мониторинг», — говорится на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте». Как рассказывало URA.RU, землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски 16 июля. Эпицентр сейсмического события находился в 87 километрах к югу от города Санд-Пойнт. На территории заповедника «Вишерский» в средине июля впервые прошла экспедиция ученых, которые мониторили сейсмологическую активность в регионе. Работы провели в зоне Лыпьинской аномальной структуры, которая не тронута человеком, что позволяет зафиксировать малейшие сейсмологические события, рассказали в заповеднике. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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