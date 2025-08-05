До Пермского края докатилось землетрясение на Аляске

На севере Пермского края сейсмологи зафиксировали землетрясение, которое произошло на Аляске. Активность земной коры уловили датчики, расположенные на территории Вишерского заповедника.
«Данные приборов, расположенных на территории заповедника, показали и сейсмологическое событие на Аляске, произошедшее 16 июля. В это время участники научной экспедиции проводили первый на территории заповедника локальный сейсмологический мониторинг», — говорится на странице заповедника в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказывало URA.RU, землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Аляски 16 июля. Эпицентр сейсмического события находился в 87 километрах к югу от города Санд-Пойнт. На территории заповедника «Вишерский» в средине июля впервые прошла экспедиция ученых, которые мониторили сейсмологическую активность в регионе. Работы провели в зоне Лыпьинской аномальной структуры, которая не тронута человеком, что позволяет зафиксировать малейшие сейсмологические события, рассказали в заповеднике.
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