На севере Пермского края ученые ищут признаки землетрясений

На территории заповедника «Вишерский» в Пермском крае впервые прошла экспедиция ученых, которые мониторили сейсмологическую активность в регионе. Работы провели в зоне Лыпьинской аномальной структуры, которая не тронута человеком, что позволяет зафиксировать малейшие сейсмологические события, рассказали в заповеднике.
«Впервые проводился локальный сейсмологический мониторинг. Почему была выбрана территория заповедника „Вишерский“? Низкий уровень шума, то есть полное отсутствие антропогенных шумовых эффектов, позволяет зарегистрировать даже самые слабые землетрясения, относящиеся к территории Уральского хребта», — поясняют сотрудники заповедника в соцсети «ВКонтакте».
Сейсмологический мониторинг проводили сотрудники лаборатории природной техногенной сейсмичности УрО РАН. Результаты экспедиции они обещают опубликовать позднее.
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