24 июля 2025

На севере Пермского края ученые ищут признаки землетрясений

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Датчики улавливают малейшую активность Земли
Датчики улавливают малейшую активность Земли Фото:

На территории заповедника «Вишерский» в Пермском крае впервые прошла экспедиция ученых, которые мониторили сейсмологическую активность в регионе. Работы провели в зоне Лыпьинской аномальной структуры, которая не тронута человеком, что позволяет зафиксировать малейшие сейсмологические события, рассказали в заповеднике.

«Впервые проводился локальный сейсмологический мониторинг. Почему была выбрана территория заповедника „Вишерский“? Низкий уровень шума, то есть полное отсутствие антропогенных шумовых эффектов, позволяет зарегистрировать даже самые слабые землетрясения, относящиеся к территории Уральского хребта», — поясняют сотрудники заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Сейсмологический мониторинг проводили сотрудники лаборатории природной техногенной сейсмичности УрО РАН. Результаты экспедиции они обещают опубликовать позднее.

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На территории заповедника «Вишерский» в Пермском крае впервые прошла экспедиция ученых, которые мониторили сейсмологическую активность в регионе. Работы провели в зоне Лыпьинской аномальной структуры, которая не тронута человеком, что позволяет зафиксировать малейшие сейсмологические события, рассказали в заповеднике. «Впервые проводился локальный сейсмологический мониторинг. Почему была выбрана территория заповедника „Вишерский“? Низкий уровень шума, то есть полное отсутствие антропогенных шумовых эффектов, позволяет зарегистрировать даже самые слабые землетрясения, относящиеся к территории Уральского хребта», — поясняют сотрудники заповедника в соцсети «ВКонтакте». Сейсмологический мониторинг проводили сотрудники лаборатории природной техногенной сейсмичности УрО РАН. Результаты экспедиции они обещают опубликовать позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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