Детский палаточный лагерь смыло горной рекой: последствия разрушительного шторма в Краснодарском крае

В Краснодарском крае вышедшая из русла река унесла вещи детей, отдыхавших в палаточном лагере «Орленок». В лагере находилось 60 детей и 20 сопровождающих. По словам одной из родительниц, вожатые повели детей, несмотря на предупреждение МЧС о возможных селях и наводнениях.
Ранее 3 августа на регион обрушились сильные ливни, которые спровоцировали выход рек из своих русел. Потоп смывал автомобили и заливал дороги. Последствия природного катаклизма в Краснодарском крае — в материале URA.RU.
Режим ЧС и штормовое предупреждение
С 3 августа в Туапсинском округе ввели муниципальный режим ЧС, написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. На Кубани 3 и 5 августа вводилось штормовое предупреждение. Об этом сообщало МЧС Краснодарского края в соцсети.
Смыло палатки детского лагеря «Орленок»
Горная река, вышедшая из берегов, 4 августа смыла палаточный лагерь, в котором находились дети. Поход был организован лагерем «Комсомольский», который входит в структуру лагеря «Орленок». Информацию приводит издание «Подъем».
По информации, в лагере находилось 60 детей и 20 сопровождающих. Поток воды унес обувь, рюкзаки и другие вещи детей.
Обстановка на данный момент
Сейчас продолжается ликвидация последствий циклона. Об этом также сообщили МЧС.
«В Туапсинском районе продолжается ликвидация последствий циклона», — заявили в ведомстве. Судя по информации МЧС, в работах задействованы свыше 180 специалистов, а также 51 единица техники.
Прогноз погоды на ближайшее время
На Кубани вернется устойчивая погода, которая продлится до 7 августа. Об этом сообщает заместитель начальника Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Светлана Попова.
«Опасные явления, такие как очень сильный дождь, ливень, смерчи, пока отступают, но в четверг у нас снова будет проходить фронт, который опять принесет дожди и грозы», — заявила Попова. Ее слова приводит «КП-Кубань». Отмечается, что самым опасным днем может стать пятница, 8 августа.
С чего все началось
3 августа
Госавтоинспекция Кубани 3 августа сообщила о временных ограничениях движения на Молдаванском перевале автодороги М4 ДОН в Туапсинском районе. Также На трассе М-4 «Дон» районе 1 413 км в направлении Джубги сошел сель. Сильный ливень осложнял движение всех транспортных средств на автодороге «Джубга — Сочи», говорилось в telegram-канале инспекции.
Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко в соцсети написал, что вода поднялась в селах и поселках Джубгского, Тенгинского, Новомихайловского теротделов. В селе Лермонтово потоками воды смыло металлический мост. Он подчеркнул, что жертв и пострадавших не было.
Вениамин Кондратьев в telegram-канале написал, что в селе Дефановка подтоплено 25 домов, в Молдавановском — 9 домов и 25 придомовых территорий, а в поселке Новомихайловском — 20 придомовых территорий. Для обеспечения безопасности жителей открыли два пункта временного размещения: в школах поселков Новомихайловский и Джубга.
Непогода затронула и Горячий Ключ. В селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной, количество подтопленных домов и территорий уточняется.
4 августа
На следующий день Вениамин Кондратьев отметил, что вода практически ушла. Временно отсутствовало электричество в поселке Новомихайловский. В Лермонтово пообещали восстановить водоснабжение в ближайшие дни.
Он пообещал начать строительство моста через реку Шапсухо в Лермонтово — к работам приступят уже в середине августа. Сейчас в порядок приводят существующую объездную дорогу, которой смогут пользоваться жители.
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