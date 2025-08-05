В Перми на смену Лабубу (Labubu) пришли новые герои — Вакуку (Wakuku) и Фагглеры (Fugglers), которые стремительно набирают популярность среди покупателей. Как выяснил корреспондент URA.RU, спрос на необычные игрушки заметно вырос. В магазинах города их активно разбирают, несмотря на цены, достигающие почти 2000 рублей.
Вакуку представляют собой стилизованных под первобытных охотников детей в шубах животных, а Фагглеры — это монстры с человеческими зубами и устрашающими глазами. Игрушки удалось найти на первом этаже ТРЦ «IMALL Эспланада» за 1890 рублей. На сайте бесплатных объявлений цены доходят до 1000 рублей, но выбор пока небольшой. Самые дешевые варианты (от 790 рублей) продаются в ларьках парка имени Горького.
Психолог Елена Береснева в беседе с URA.RU отметила, что вопрос влияния «страшных» игрушек на психику детей неоднозначен. По ее словам, сегодня дети часто уже знакомы с подобными персонажами по мультфильмам или играм, и сами игрушки не становятся прямой причиной агрессивного поведения или гиперактивности. Эксперт подчеркнула, что основную роль в формировании детской психики играют окружение, воспитание и доступ к технологиям, а окончательное решение о покупке необычных игрушек всегда остается за родителями.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми у подростков начали похищать Лабубу. В июне в одной из школ Перми произошло сразу два случая кражи оригинальных коллекционных игрушек.
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