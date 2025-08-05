Пермский ученый рассказал, стоит ли опасаться приближающейся к Солнцу зловещей кометы

Пермский ученый Бурмистров: комета 3I/ATLAS не представляет угрозы для Земли
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Ее возраст превышает 7 миллиардов лет, что делает ее потенциально старше Солнца
Ее возраст превышает 7 миллиардов лет, что делает ее потенциально старше Солнца Фото:

Комета 3I/ATLAS, третий в истории межзвездный объект, который приближается к Солнцу и уже находится внутри орбиты Юпитера. Комета прилетела к нам из-за пределов Солнечной системы. Открытие этого небесного тела было совершено одноименной системой телескопов 1 июля 2025 года. Однако комета не представляет угрозы для Земли — минимальное расстояние ее сближения составит 240 млн километров, рассказал URA.RU ученый Пермского Политеха. 

«Первая часть ее имени звучит как 3I/ATLAS, где „3“ означает „третий“, а „I“ — „межзвездный“ от слова „Interstellar“. Комета родилась далеко за пределами Солнечной системы. По оценкам, ее возраст превышает 7 миллиардов лет, что делает ее потенциально старше Солнца. По расчетам, объект пройдет мимо Земли на безопасном расстоянии, не пересечет ее орбиту и после пролета покинет пределы нашей системы навсегда», — пояснил Евгений Бурмистров.

Размер кометы предварительно оценивается в 10–12 километров, однако эти данные могут быть скорректированы по мере приближения объекта. Эксперты отмечают и необычную траекторию движения 3I/ATLAS. Она летит практически в той же плоскости, что и планеты Солнечной системы, что повышает научный интерес к ее изучению. Скорость кометы достигает 209 тысяч км/ч, а в ближайшие месяцы, под действием гравитации Солнца, она разгонится до 70 км/с.

В научном сообществе возникли дискуссии о возможном искусственном происхождении объекта из-за его размеров и траектории. Некоторые исследователи, в частности астрофизик Ави Леб из Гарварда, высказывали предположения о том, что 3I/ATLAS может быть инопланетным зондом. Однако ученый Пермского Политеха подчеркивает, никаких подтверждений этой гипотезы пока нет. Исследования кометы будут продолжаться, поскольку изучение межзвездных тел способно дать новые данные о процессах звездообразования и эволюции Галактики.

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Комета 3I/ATLAS, третий в истории межзвездный объект, который приближается к Солнцу и уже находится внутри орбиты Юпитера. Комета прилетела к нам из-за пределов Солнечной системы. Открытие этого небесного тела было совершено одноименной системой телескопов 1 июля 2025 года. Однако комета не представляет угрозы для Земли — минимальное расстояние ее сближения составит 240 млн километров, рассказал URA.RU ученый Пермского Политеха.  «Первая часть ее имени звучит как 3I/ATLAS, где „3“ означает „третий“, а „I“ — „межзвездный“ от слова „Interstellar“. Комета родилась далеко за пределами Солнечной системы. По оценкам, ее возраст превышает 7 миллиардов лет, что делает ее потенциально старше Солнца. По расчетам, объект пройдет мимо Земли на безопасном расстоянии, не пересечет ее орбиту и после пролета покинет пределы нашей системы навсегда», — пояснил Евгений Бурмистров. Размер кометы предварительно оценивается в 10–12 километров, однако эти данные могут быть скорректированы по мере приближения объекта. Эксперты отмечают и необычную траекторию движения 3I/ATLAS. Она летит практически в той же плоскости, что и планеты Солнечной системы, что повышает научный интерес к ее изучению. Скорость кометы достигает 209 тысяч км/ч, а в ближайшие месяцы, под действием гравитации Солнца, она разгонится до 70 км/с. В научном сообществе возникли дискуссии о возможном искусственном происхождении объекта из-за его размеров и траектории. Некоторые исследователи, в частности астрофизик Ави Леб из Гарварда, высказывали предположения о том, что 3I/ATLAS может быть инопланетным зондом. Однако ученый Пермского Политеха подчеркивает, никаких подтверждений этой гипотезы пока нет. Исследования кометы будут продолжаться, поскольку изучение межзвездных тел способно дать новые данные о процессах звездообразования и эволюции Галактики.
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