05 августа 2025

Лучшие места для рыбалки, не выезжая из Перми. Инфографика

В Перми можно поймать окуня, леща и даже сома
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки могут выловить рыбу не уезжая из города
Пермяки могут выловить рыбу не уезжая из города Фото:

Любители рыбалки в Перми могут достать из воды различный улов. Для этого им даже не нужно выезжать за пределы города. URA.RU собрало воедино самые популярные места рыбаков в черте Перми, а также разобрало, где и какой вид рыбы можно поймать.

Мулянка

Многие любители рыбалки после рабочего дня или в выходной приезжают на Парковый, где течет река Мулянка. Здесь можно с комфортом расположиться на песчаном берегу и порыбачить. Весной здесь ловят чехонь, летом это окуни, лещи и подлещики.

КамГЭС и окрестности

Вблизи гидроэлектростанции любители рыбалки предпочитают доставать из воды сома. Также здесь водятся небольшие виды рыб. Стоит помнить, что рыбалка запрещена в радиусе двух километров от КамГЭС, поэтому стоит отходить подальше, чтобы не получить штраф.

Кама

Кама в районе Мотовилихинских заводов привлекает немногих рыбаков, но сюда приезжают скорее помедитировать. Рыба здесь водится разная, хоть и в небольшом количестве. Зато закаты радуют своей красотой, а тишина и звуки воды успокаивают после рабочего дня.

Гайва

Река Гайва становится спасением для жителей правобережной части города. Здесь можно поймать леща, подлещика, окуней и даже щуку. Стоит помнить, что хищница предпочитает обитать там, где есть заросли травы, в них она и прячется.

Черное озеро

Озеро расположено в микрорайоне Южный. Здесь, как правило, рыбачат местные жители. Из воды можно выловить лещей и окуней. Также на озере живет стая уток, которых пермяки приходят подкармливать.

Места для рыбалки на карте Перми
Места для рыбалки на карте Перми
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Любители рыбалки в Перми могут достать из воды различный улов. Для этого им даже не нужно выезжать за пределы города. URA.RU собрало воедино самые популярные места рыбаков в черте Перми, а также разобрало, где и какой вид рыбы можно поймать. Мулянка Многие любители рыбалки после рабочего дня или в выходной приезжают на Парковый, где течет река Мулянка. Здесь можно с комфортом расположиться на песчаном берегу и порыбачить. Весной здесь ловят чехонь, летом это окуни, лещи и подлещики. КамГЭС и окрестности Вблизи гидроэлектростанции любители рыбалки предпочитают доставать из воды сома. Также здесь водятся небольшие виды рыб. Стоит помнить, что рыбалка запрещена в радиусе двух километров от КамГЭС, поэтому стоит отходить подальше, чтобы не получить штраф. Кама Кама в районе Мотовилихинских заводов привлекает немногих рыбаков, но сюда приезжают скорее помедитировать. Рыба здесь водится разная, хоть и в небольшом количестве. Зато закаты радуют своей красотой, а тишина и звуки воды успокаивают после рабочего дня. Гайва Река Гайва становится спасением для жителей правобережной части города. Здесь можно поймать леща, подлещика, окуней и даже щуку. Стоит помнить, что хищница предпочитает обитать там, где есть заросли травы, в них она и прячется. Черное озеро Озеро расположено в микрорайоне Южный. Здесь, как правило, рыбачат местные жители. Из воды можно выловить лещей и окуней. Также на озере живет стая уток, которых пермяки приходят подкармливать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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