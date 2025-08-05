Любители рыбалки в Перми могут достать из воды различный улов. Для этого им даже не нужно выезжать за пределы города. URA.RU собрало воедино самые популярные места рыбаков в черте Перми, а также разобрало, где и какой вид рыбы можно поймать.
Мулянка
Многие любители рыбалки после рабочего дня или в выходной приезжают на Парковый, где течет река Мулянка. Здесь можно с комфортом расположиться на песчаном берегу и порыбачить. Весной здесь ловят чехонь, летом это окуни, лещи и подлещики.
КамГЭС и окрестности
Вблизи гидроэлектростанции любители рыбалки предпочитают доставать из воды сома. Также здесь водятся небольшие виды рыб. Стоит помнить, что рыбалка запрещена в радиусе двух километров от КамГЭС, поэтому стоит отходить подальше, чтобы не получить штраф.
Кама
Кама в районе Мотовилихинских заводов привлекает немногих рыбаков, но сюда приезжают скорее помедитировать. Рыба здесь водится разная, хоть и в небольшом количестве. Зато закаты радуют своей красотой, а тишина и звуки воды успокаивают после рабочего дня.
Гайва
Река Гайва становится спасением для жителей правобережной части города. Здесь можно поймать леща, подлещика, окуней и даже щуку. Стоит помнить, что хищница предпочитает обитать там, где есть заросли травы, в них она и прячется.
Черное озеро
Озеро расположено в микрорайоне Южный. Здесь, как правило, рыбачат местные жители. Из воды можно выловить лещей и окуней. Также на озере живет стая уток, которых пермяки приходят подкармливать.
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