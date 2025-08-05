Жителя Каменска-Уральского остановили на улице и укололи наркотиком

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Парня остановили среди бела дня и сделали в вену укол. Предположительно, это был наркотик (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестные люди остановили прохожего и посреди белого дня вкололи ему, предположительно, наркотик. Юрист Сергей Барсуков, ставший свидетелем сцены, сообщил URA.RU, что обратился в полицию.

«Днем 5 августа на перекрестке улиц Шестакова — Суворова возле здания бывшего кафе „Капучино“ я лицезрел такую картину. Трое неизвестных молодых людей, по всей видимости, находясь в состоянии наркотического опьянения, остановили парня — прохожего, также в нетрезвом состоянии. Взяли его за руку, достали шприц и поставили укол. Одним словом, кольнули наркотой», — рассказал Барсуков. При этом он уточнил, что не знает, были ли знакомы молодые люди между собой.

Барсуков написал заявление в полицию, поскольку считает, что компания может быть опасна для горожан. «В следующий раз они могут кольнуть чьего-то ребенка или старенькую маму или бабушку. Будьте внимательны и осторожны по отношению к подозрительным прохожим, проведите разъяснительные беседы с детьми и престарелыми родителями», — предостерег юрист.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) неизвестные люди остановили прохожего и посреди белого дня вкололи ему, предположительно, наркотик. Юрист Сергей Барсуков, ставший свидетелем сцены, сообщил URA.RU, что обратился в полицию. «Днем 5 августа на перекрестке улиц Шестакова — Суворова возле здания бывшего кафе „Капучино“ я лицезрел такую картину. Трое неизвестных молодых людей, по всей видимости, находясь в состоянии наркотического опьянения, остановили парня — прохожего, также в нетрезвом состоянии. Взяли его за руку, достали шприц и поставили укол. Одним словом, кольнули наркотой», — рассказал Барсуков. При этом он уточнил, что не знает, были ли знакомы молодые люди между собой. Барсуков написал заявление в полицию, поскольку считает, что компания может быть опасна для горожан. «В следующий раз они могут кольнуть чьего-то ребенка или старенькую маму или бабушку. Будьте внимательны и осторожны по отношению к подозрительным прохожим, проведите разъяснительные беседы с детьми и престарелыми родителями», — предостерег юрист.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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