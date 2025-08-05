Минфин заявил о резком снижении нефтегазовых доходов РФ

Объем нефтегазовых доходов федерального бюджета России в июле 2025 года снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованной статистике Минфина РФ.
Объем нефтегазовых доходов России уменьшился в июле 2025 года в годовом выражении на 27% — до 787,3 млрд рублей против 1 079,3 годом ранее. Такая информация опубликована на сайте Минфина.
Согласно данным Минфина, поступления от налога на добычу нефти и газового конденсата (НДПИ) в июле текущего года составили 885,2 млрд рублей — это на 34,3% меньше показателя июля прошлого года. При этом доходы бюджета от НДПИ и экспортной пошлины на газ, напротив, выросли более чем втрое: с 25,1 млрд рублей в июле 2024 года до 76,9 млрд рублей в июле 2025-го.
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