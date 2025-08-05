Трамп считает, что новый потолок на нефть заставит Россию прекратить СВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение нового потолка цен на нефть и падение стоимости барреля еще на 10 долларов способны вынудить Россию прекратить СВО на Украине. Об этом он сообщил в прямом эфире CNBC News.
«Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина — прим. URA.RU) не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — заявил Трамп. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CNBC News.
Ранее Трамп сократил сроки для достижения перемирия между Россией и Украиной. Президент США посчитал сокращение срока с 50 до 10 дней «хорошей переговорной тактикой».
Трамп также озвучил намерение ввести 100-процентные торговые пошлины в отношении России и ее партнеров, если не достигнут соглашения по урегулированию конфликта за отведенное время. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль ознакомился с позицией Вашингтона.
В Кремле всегда заявляли о готовности урегулирования украинского конфликта путем диалога. Однако первые встречи представителей двух стран состоялись впервые за три года с момента начала СВО.
Позже Белый дом объявил о намерении ввести 25% тариф на товары из Индии. Трамп также пригрозил существенным повышением пошлин за то, что Индия продолжает покупать российскую нефть, кроме того, по его словам, она извлекает прибыль от ее дальнейшей перепродажи.
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