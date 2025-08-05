В Челябинске нашли подрядчика для строительства новой набережной в центре

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В Челябинске появится еще одна набережная
В Челябинске появится еще одна набережная Фото:

В Челябинске нашли подрядчика для строительства двух очередей новой набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Косарева за 552,3 миллиона рублей. Информация об этом указана на сайте госзакупок. 

«Выполнение работ по строительству объекта инфраструктуры внутренних водных путей. Участники — ООО „ДСК-Урал“. Цена — 552 311 638,60 руб», — говорится в данных на сайте госзакупок. 

Заказчиком выступило управление капитального строительства Челябинска. Работы должны быть завершены до 31 августа 2026 года. За это время подрядчику нужно укрепить 840 метров береговой линии реки и благоустроить территории. 

В Челябинске также благоустроят набережную реки Миасс по улице Героя России Кислова. Частный инвестор благоустроит территорию вдоль домов №23, №25, №27. 

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В Челябинске нашли подрядчика для строительства двух очередей новой набережной реки Миасс от Свердловского проспекта до улицы Косарева за 552,3 миллиона рублей. Информация об этом указана на сайте госзакупок.  «Выполнение работ по строительству объекта инфраструктуры внутренних водных путей. Участники — ООО „ДСК-Урал“. Цена — 552 311 638,60 руб», — говорится в данных на сайте госзакупок.  Заказчиком выступило управление капитального строительства Челябинска. Работы должны быть завершены до 31 августа 2026 года. За это время подрядчику нужно укрепить 840 метров береговой линии реки и благоустроить территории.  В Челябинске также благоустроят набережную реки Миасс по улице Героя России Кислова. Частный инвестор благоустроит территорию вдоль домов №23, №25, №27. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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