Суд отправил жителя ХМАО в психбольницу за убийство матери

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Убийцу матери из Пыть-Яха признали невменяемым и отправили на лечение
Убийцу матери из Пыть-Яха признали невменяемым и отправили на лечение Фото:

Житель Пыть-Яха (ХМАО) убил собственную мать. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение, сообщила пресс-служба судов Югры.

«Судебно-психиатрическая комиссия экспертов признала лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние, невменяемым. На основании чего решением Пыть-Яхского городского суда сыну, убившему родную мать, назначена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — указано в сообщении пресс-службы.

По данным суда, инцидент произошел в Пыть-Яхе. Мужчина убил свою мать. По заключению экспертов, в момент преступления он был невменяем — не понимал, что делает.

Из-за этого суд решил направить убийцу на принудительное лечение. Мужчину отправят в психиатрическую больницу с круглосуточным наблюдением. Пока решение суда не вступило в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина убил гирей собственную мать. На месте происшествия правоохранители также обнаружили труп кота.

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Житель Пыть-Яха (ХМАО) убил собственную мать. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение, сообщила пресс-служба судов Югры. «Судебно-психиатрическая комиссия экспертов признала лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние, невменяемым. На основании чего решением Пыть-Яхского городского суда сыну, убившему родную мать, назначена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — указано в сообщении пресс-службы. По данным суда, инцидент произошел в Пыть-Яхе. Мужчина убил свою мать. По заключению экспертов, в момент преступления он был невменяем — не понимал, что делает. Из-за этого суд решил направить убийцу на принудительное лечение. Мужчину отправят в психиатрическую больницу с круглосуточным наблюдением. Пока решение суда не вступило в законную силу. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина убил гирей собственную мать. На месте происшествия правоохранители также обнаружили труп кота.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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