Суд отправил жителя ХМАО в психбольницу за убийство матери

Житель Пыть-Яха (ХМАО) убил собственную мать. Суд признал его невменяемым и направил на принудительное лечение, сообщила пресс-служба судов Югры.
«Судебно-психиатрическая комиссия экспертов признала лицо, совершившее запрещенное уголовным законом деяние, невменяемым. На основании чего решением Пыть-Яхского городского суда сыну, убившему родную мать, назначена мера медицинского характера в виде принудительного лечения в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением», — указано в сообщении пресс-службы.
По данным суда, инцидент произошел в Пыть-Яхе. Мужчина убил свою мать. По заключению экспертов, в момент преступления он был невменяем — не понимал, что делает.
Из-за этого суд решил направить убийцу на принудительное лечение. Мужчину отправят в психиатрическую больницу с круглосуточным наблюдением. Пока решение суда не вступило в законную силу.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте мужчина убил гирей собственную мать. На месте происшествия правоохранители также обнаружили труп кота.
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