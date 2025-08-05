Водитель получил срок за то, что протащил инспектора ГАИ по асфальту в Златоусте

Златоустовский горсуд Челябинской области вынес приговор жителю Башкирии, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти: в июне он протащил остановившего его инспектора ГАИ по асфальту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчине назначили три года колонии.
«Он признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Инцидент произошел 15 июня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, автомобиль лихача остановили для проверки. У инспекторов возникли сомнения в трезвости водителя. Когда сотрудник подошел к автомобилю — тот дал по газам. Инспектор пытался остановить мужчину, зацепившись за стойку автомобиля, но тот и не думал останавливаться. На повороте он скинул сотрудника, но впоследствии был задержан.
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