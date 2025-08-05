Водитель получил срок за то, что протащил инспектора ГАИ по асфальту в Златоусте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину отправили на три года в колонию
Мужчину отправили на три года в колонию Фото:

Златоустовский горсуд Челябинской области вынес приговор жителю Башкирии, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти: в июне он протащил остановившего его инспектора ГАИ по асфальту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчине назначили три года колонии.

«Он признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел 15 июня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, автомобиль лихача остановили для проверки. У инспекторов возникли сомнения в трезвости водителя. Когда сотрудник подошел к автомобилю — тот дал по газам. Инспектор пытался остановить мужчину, зацепившись за стойку автомобиля, но тот и не думал останавливаться. На повороте он скинул сотрудника, но впоследствии был задержан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Златоустовский горсуд Челябинской области вынес приговор жителю Башкирии, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти: в июне он протащил остановившего его инспектора ГАИ по асфальту. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчине назначили три года колонии. «Он признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Инцидент произошел 15 июня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, автомобиль лихача остановили для проверки. У инспекторов возникли сомнения в трезвости водителя. Когда сотрудник подошел к автомобилю — тот дал по газам. Инспектор пытался остановить мужчину, зацепившись за стойку автомобиля, но тот и не думал останавливаться. На повороте он скинул сотрудника, но впоследствии был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...