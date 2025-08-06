Под Екатеринбургом провели акцию в поддержку бездомных животных, позвали депутата. Фото

Рант Краев посетил приют для животных в Свердловской области
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Рант Краев считает, что ответственное отношение к животным должно быть с детства
Рант Краев считает, что ответственное отношение к животным должно быть с детства Фото:

В селе Малобрусянское (Свердловская область) прошла акция «Можно я с тобой», посвященная помощи бездомным животным. Она состоялась в приюте BigDog, куда специально пригласили депутата регионального заксобрания Ранта Краева. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди».

«Мы видим, что приюты работают в условиях постоянной нехватки финансирования и кадров, все держится на волонтерах и людях, которые не остаются в стороне. Очевидно, нужна не разовая помощь, а системное решение, чтобы поддержка стала постоянной. Только так мы действительно сможем изменить ситуацию к лучшему», — отметил Краев.

Депутат считает, что гуманное отношение к животным необходимо формировать с детства. Он против эвтаназии бездомных питомцев, и хочет ужесточить требования к циркам с животными.

Организатором мероприятия стал фонд «Экосфера». В этом году старт акции «Можно я с тобой» дал глава партии Алексей Нечаев в подмосковном приюте «ХвОстуны». Помимо Ранта Краева, были приглашены региональный глава MetroFitness Наталья Данилова, президент федерации спортивной гимнастики Екатеринбурга Никита Лежанкин, директор сети груминга GROOM Денис Четиков, блогер Алена Голоснова и секретарь регионального отделения «Новых людей» Ирина Виноградова.

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В селе Малобрусянское (Свердловская область) прошла акция «Можно я с тобой», посвященная помощи бездомным животным. Она состоялась в приюте BigDog, куда специально пригласили депутата регионального заксобрания Ранта Краева. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Новые люди». «Мы видим, что приюты работают в условиях постоянной нехватки финансирования и кадров, все держится на волонтерах и людях, которые не остаются в стороне. Очевидно, нужна не разовая помощь, а системное решение, чтобы поддержка стала постоянной. Только так мы действительно сможем изменить ситуацию к лучшему», — отметил Краев. Депутат считает, что гуманное отношение к животным необходимо формировать с детства. Он против эвтаназии бездомных питомцев, и хочет ужесточить требования к циркам с животными. Организатором мероприятия стал фонд «Экосфера». В этом году старт акции «Можно я с тобой» дал глава партии Алексей Нечаев в подмосковном приюте «ХвОстуны». Помимо Ранта Краева, были приглашены региональный глава MetroFitness Наталья Данилова, президент федерации спортивной гимнастики Екатеринбурга Никита Лежанкин, директор сети груминга GROOM Денис Четиков, блогер Алена Голоснова и секретарь регионального отделения «Новых людей» Ирина Виноградова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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