На Пермский край надвигается мощный шквал и гроза

В ряде районов Пермского края 6 августа ожидаются грозы и порывистый ветер. Сообщения с предупреждением пермяки начали получать от РСЧС.
«Гроза и высокая пожарная опасность (четвертый класс) местами по Пермскому краю. Ночью возможен туман», — сказано в сообщении экстренных служб.
При этом в центральных районах региона 5 августа осадки если и будут, то ближе к вечеру, слабые и изолированные. Однако в Красновишерском округе Прикамья при грозе возможны шквалы. Там скорость перемещения кучево-дождевых облаков достигнет 50 километров в час, добавляют специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
Ранее URA.RU писало о том, что сейсмологические службы на севере Пермского края зафиксировали землетрясение, произошедшее на территории Аляски. Датчики, размещенные во Вишерском заповеднике, зарегистрировали активность.
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