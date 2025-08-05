На Пермский край надвигается мощный шквал и гроза

РСЧС: в Пермском крае ожидаются грозы и шквалистый ветер
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Синоптики обещают сильные порывы ветра
Синоптики обещают сильные порывы ветра Фото:

В ряде районов Пермского края 6 августа ожидаются грозы и порывистый ветер. Сообщения с предупреждением пермяки начали получать от РСЧС.

«Гроза и высокая пожарная опасность (четвертый класс) местами по Пермскому краю. Ночью возможен туман», — сказано в сообщении экстренных служб. 

При этом в центральных районах региона 5 августа осадки если и будут, то ближе к вечеру, слабые и изолированные. Однако в Красновишерском округе Прикамья при грозе возможны шквалы. Там скорость перемещения кучево-дождевых облаков достигнет 50 километров в час, добавляют специалисты ГИС-центра ПГНИУ. 

Ранее URA.RU писало о том, что сейсмологические службы на севере Пермского края зафиксировали землетрясение, произошедшее на территории Аляски. Датчики, размещенные во Вишерском заповеднике, зарегистрировали активность.

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В ряде районов Пермского края 6 августа ожидаются грозы и порывистый ветер. Сообщения с предупреждением пермяки начали получать от РСЧС. «Гроза и высокая пожарная опасность (четвертый класс) местами по Пермскому краю. Ночью возможен туман», — сказано в сообщении экстренных служб.  При этом в центральных районах региона 5 августа осадки если и будут, то ближе к вечеру, слабые и изолированные. Однако в Красновишерском округе Прикамья при грозе возможны шквалы. Там скорость перемещения кучево-дождевых облаков достигнет 50 километров в час, добавляют специалисты ГИС-центра ПГНИУ.  Ранее URA.RU писало о том, что сейсмологические службы на севере Пермского края зафиксировали землетрясение, произошедшее на территории Аляски. Датчики, размещенные во Вишерском заповеднике, зарегистрировали активность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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