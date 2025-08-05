Вологодский губернатор Филимонов продавит уход КБ из региона

«Красное и белое» в ближайшем будущем закроется в Вологодской области под давлением властей, считают собеседники URA.RU на федеральном и региональном уровне. Губернатор Георгий Филимонов добьется этого, несмотря на то, что в компании утверждают обратное. Лицензия на продажу алкоголя закончилась, продлить ее нет возможности, а на сбыте одних лишь продовольственных товаров сеть не выживет, полагает депутат вологодского заксобрания Антон Холодов.
«Если автомобильный завод лишить лицензии на продажу автомобилей — конечно же, он закроется. Поэтому заявление Филимонова о закрытии сети, которое потом опровергло КБ, вполне логичное», — сказал агентству парламентарий.
Губернатор создает хайп вокруг темы ограничений на продажу алкоголя, так как выступает первопроходцем в подобных инициативах, а его опыт будет все чаще перенимать другие регионы. При этом он действует без указания администрации президента, полагает гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
«Федеральный центр не против обкатать такие механизмы. Но нельзя говорить о том, что их полностью одобряют. Скорее, не препятствуют. Если что-то не удастся — эксперимент может быть показательно свернут. Кремль будет дистанцироваться от любой неудачи. Если результаты будут положительными — успех будет тиражироваться в другие регионы», — говорит эксперт.
Наш источник, близкий к вологодскому правительству, отметил, что Филимонов не борется с конкретными лоббистами спиртного. Конфликт с «Красным и белым» — часть общей антиалкогольной кампании в регионе.
Напомним, вчера Георгий Филимонов в своем telegram-канале объявил о закрытии всех магазинов КБ в Вологодской области. После этого в компании опровергли заявление. В ответ Филимонов порекомендовал продавать магазинам хлеб.
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