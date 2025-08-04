Челябинская сеть «Красное и белое» выполнит ультиматум вологодского губернатора

Челябинская сеть «Красное и белое» подтвердила отзыв лицензии на Вологодчине
© Служба новостей «URA.RU»
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Алкомаркеты «К&Б» поменяют профиль работы на бакалею
Алкомаркеты «К&Б» поменяют профиль работы на бакалею Фото:

Челябинская сеть «Красное и белое» основателя Сергея Студенникова выполнит ультиматум вологодского губернатора Георгия Филимонова. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сети, компания осталась без лицензии на торговлю алкоголем в регионе. 

«Лицензии нет. Ее отозвали. У нас половина ассортимента — это продукты, и наши магазины работают в штатном режиме», — заявили URA.RU в торговой сети.

Компания продолжит работу в Вологодской области. Полностью уходить из региона, как об этом 4 августа заявил губернатор Георгий Филимонов, сеть не станет.

Публично выяснять отношения стороны начали в понедельник, хотя начало истории относится к 25 июля, когда из-за нарушений торговля алкоголем приостановилась. Слова Филимонова о том, что сеть покинет региона, в компании сначала не подтвердили, а теперь и вовсе опровергли. Глава Вологодчины поставил ультиматум: торговать хлебом, бакалеей и сменить вывеску.

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Челябинская сеть «Красное и белое» основателя Сергея Студенникова выполнит ультиматум вологодского губернатора Георгия Филимонова. Как URA.RU сообщили в пресс-службе сети, компания осталась без лицензии на торговлю алкоголем в регионе.  «Лицензии нет. Ее отозвали. У нас половина ассортимента — это продукты, и наши магазины работают в штатном режиме», — заявили URA.RU в торговой сети. Компания продолжит работу в Вологодской области. Полностью уходить из региона, как об этом 4 августа заявил губернатор Георгий Филимонов, сеть не станет. Публично выяснять отношения стороны начали в понедельник, хотя начало истории относится к 25 июля, когда из-за нарушений торговля алкоголем приостановилась. Слова Филимонова о том, что сеть покинет региона, в компании сначала не подтвердили, а теперь и вовсе опровергли. Глава Вологодчины поставил ультиматум: торговать хлебом, бакалеей и сменить вывеску.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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