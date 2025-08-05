Пристав из ХМАО попала под суд за серию должностных преступлений

В Нижневартовском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя. Сотрудницу УФССП России по ХМАО обвиняют сразу по семи статьям, связанным с должностными преступлениями, сообщила пресс-служба судов Югры.
«В Нижневартовском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя, допустившего грубые нарушения должностных обязанностей. Она обвиняется в совершении семи преступлений, в том числе служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями, превышение должностных полномочий, включая преступления в отношении несовершеннолетних», — уточнил telegram-канал «Суды Югры».
По данным следствия, пристав вносила ложные сведения в документы, подделывала постановления об окончании исполнительного производства и тем самым нарушала права граждан, в том числе детей. Расследование показало, что ее действия нанесли материальный ущерб потерпевшим и государству, а также подорвали репутацию Федеральной службы судебных приставов. В качестве возможных мотивов следствие рассматривает стремление снизить служебную нагрузку, создать видимость эффективной работы и улучшить личные показатели.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура города Нижневартовска (ХМАО) обнаружила нарушения в работе отделения судебных приставов. Один из судебных приставов-исполнителей незаконно прекратил исполнительное производство по взысканию алиментов на содержание ребенка, чтобы улучшить показатели своей деятельности.
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