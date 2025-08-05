Челябинский губернатор Текслер дал ряд поручений по предотвращению терактов

Челябинский губернатор дал ряд поручений по предотвращению терактов
© Служба новостей «URA.RU»
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Избирательные участки и школы Челябинской области в сентябре получат дополнительную защиту
Избирательные участки и школы Челябинской области в сентябре получат дополнительную защиту Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал ряд поручений по борьбе с террористической угрозой. Они прозвучали на заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства.

«Террористические атаки, произошедшие в последнее время в стране с применением беспилотных летательных аппаратов, показали, что враг использует самую современную технику, не брезгует любыми приемами, чтобы нанести ущерб объектам критически важной инфраструктуры», – отметил Алексей Текслер.

В связи с этим при подготовке к новому учебному году будут приняты дополнительные меры по защите учреждений образования. Также особое внимание уделят безопасности торжеств, приуроченных к 1 сентября. Также муниципальным антитеррористическим комиссиям поручено проанализировать, насколько надежно защищены участки для голосования перед выборами, которые пройдут 12-14 сентября.

В заседании приняли участие представители федеральных ведомств, региональных министерств, а также главы муниципалитетов. Кроме указанных выше тем они обсудили совершенствование мероприятий по профилактике терроризма, безопасность торговых комплексов и транспортной инфраструктуры.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал ряд поручений по борьбе с террористической угрозой. Они прозвучали на заседании региональной антитеррористической комиссии, сообщили URA.RU в пресс-службе областного правительства. «Террористические атаки, произошедшие в последнее время в стране с применением беспилотных летательных аппаратов, показали, что враг использует самую современную технику, не брезгует любыми приемами, чтобы нанести ущерб объектам критически важной инфраструктуры», – отметил Алексей Текслер. В связи с этим при подготовке к новому учебному году будут приняты дополнительные меры по защите учреждений образования. Также особое внимание уделят безопасности торжеств, приуроченных к 1 сентября. Также муниципальным антитеррористическим комиссиям поручено проанализировать, насколько надежно защищены участки для голосования перед выборами, которые пройдут 12-14 сентября. В заседании приняли участие представители федеральных ведомств, региональных министерств, а также главы муниципалитетов. Кроме указанных выше тем они обсудили совершенствование мероприятий по профилактике терроризма, безопасность торговых комплексов и транспортной инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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