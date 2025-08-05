Мэр из ХМАО пытается восстановить работу департамента ЖКХ после отставки руководства

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов признал проблемы с кадровым составом управленцев в департаменте ЖКХ и сейчас возлагает надежды на нового директора Василия Каширского. Прошлый же руководитель департамента, по словам Чекунова, давал ложные обещания, за что и был уволен.
«Дача обещаний и неисполнение — это мой главный триггер. Такая ситуация с прошлым руководителем возникла», — пояснил Чекунов в разговоре с URA.RU. Он добавил, что Каширский уже назначен директором, и сейчас идут собеседования на должности его заместителей.
Градоначальник опроверг информацию о массовых задержках зарплат в подведомственных структурах департамента. «Зарплату люди сегодня, как положено, получат 5 числа. Все подписано, все документы есть. Никакого массового увольнения в департаменте нет», — сообщил Чекунов. При этом он признал «небольшой затык» с выплатой отпускных одному сотруднику («задержка на 2 дня»), но заявил, что ситуация уже была исправлена.
Ранее URA.RU писало о срыве выплат в подведомственных структурах ЖКХ после увольнения директора Андрея Серокурова и его замов, обладавших электронной цифровой подписью. По данным источников, проблемы затронули муниципальное учреждение «Реквием», ЕДДС и службу единого заказчика.
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