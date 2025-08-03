Бюджетники остались без зарплат и отпускных из-за увольнений чиновников мэрии Нефтеюганска

Сотрудники подведомственных организаций департамента ЖКХ Нефтеюганска не могут получить зарплаты, отпускные и расчетные выплаты из-за кадрового кризиса в руководстве. Проблема возникла после увольнения директора департамента ЖКХ Андрея Серокурова и двух его заместителей, имевших электронные цифровые подписи (ЭЦП) для финансовых операций. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации города.
«Проблема была связана с тем, что весь руководящий состав уволился, в том числе два заместителя, которые ранее исполняли обязанности директора и обладали электронной цифровой подписью. В настоящее время не выплачиваются заработная плата, включая выплаты при увольнении или отпуске, сотрудникам подведомственных организаций: „Реквием“, Единой диспетчерской службы (ЕДДС), Службы единого заказчика. Также выражают недовольство подрядчики, которые не могут получить оплату за выполненные работы», — рассказал источник. По его словам, сотрудники СЕЗ уже обратились в трудовую инспекцию, инициировав прокурорскую проверку.
С 1 августа новым директором департамента ЖКХ назначен предприниматель Василий Каширский. Оперативно получить комментарий администрации о текущей ситуации не удалось. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что директор департамента ЖКХ Андрей Серокуров покинул пост спустя два месяца работы после жалоб местного общественника. При этом его предшественник Василий Беспрозванных также занимал должность недолго.
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