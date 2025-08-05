Суд наказал Тимати, который отказывался платить за капитальный ремонт

Суд взыскал с рэпера Тимати (Тимур Юнусов) задолженности по взносам за капитальный ремонт жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Мировой судья судебного участка №177 района Раменки города Москвы вынес судебный приказ о взыскании с Юнусова Тимура Ильдаровича задолженности по взносам на капитальный ремонт», — говорится в сообщении telegram-канала "Суды общей юрисдикции города Москвы". Однако точная сумма не раскрывается.
Ранее суд также удовлетворил иск о взыскании задолженности по коммунальным платежам с Тимати. Обращение в суд инициировал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы (ФКР). Аналогичные решения в отношении рэпера уже выносились в апреле текущего года по двум другим искам, поданным ФКР. Кроме того, подобные претензии к артисту поступали и в прошлом году.
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