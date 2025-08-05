В Екатеринбурге на даче внезапно скончался статусный гаишник

Кислухин был в отпуске
В Екатеринбурге скончался заместитель командира полка ГАИ подполковник полиции Андрей Кислухин. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения офицера.
«Он был в отпуске на даче. Внезапно прихватило сердце», — сказал собеседник агентства.
Кислухин, по его словам, пользовался уважением среди коллег. «На него всегда можно было положиться. Его ставили врио командира полка, когда шеф уходил в отпуск», — сказал второй источник агентства.
URA.RU выражает соболезнования близким и родным Андрея Васильевича Кислухина.
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