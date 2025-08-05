В Екатеринбурге на даче внезапно скончался статусный гаишник

Умер замкомандира полка ГАИ Екатеринбурга Кислухин
© Служба новостей «URA.RU»
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Кислухин был в отпуске
Кислухин был в отпуске Фото:

В Екатеринбурге скончался заместитель командира полка ГАИ подполковник полиции Андрей Кислухин. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения офицера.

«Он был в отпуске на даче. Внезапно прихватило сердце», — сказал собеседник агентства.

Кислухин, по его словам, пользовался уважением среди коллег. «На него всегда можно было положиться. Его ставили врио командира полка, когда шеф уходил в отпуск», — сказал второй источник агентства.

URA.RU выражает соболезнования близким и родным Андрея Васильевича Кислухина.

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В Екатеринбурге скончался заместитель командира полка ГАИ подполковник полиции Андрей Кислухин. Об этом URA.RU рассказал источник из окружения офицера. «Он был в отпуске на даче. Внезапно прихватило сердце», — сказал собеседник агентства. Кислухин, по его словам, пользовался уважением среди коллег. «На него всегда можно было положиться. Его ставили врио командира полка, когда шеф уходил в отпуск», — сказал второй источник агентства. URA.RU выражает соболезнования близким и родным Андрея Васильевича Кислухина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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