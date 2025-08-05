Мощный ливень заставил петербуржцев пересесть на лодки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогода бушует в Петербурге
Непогода бушует в Петербурге Фото:

В Петербурге мощный ливень привел к сильному подтоплению улиц, особенно в Колпинском районе города. Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», всего за час здесь выпало 60 мм осадков при месячной норме августа в 80 мм. Из-за непогоды жители пересели на резиновые лодки и были вынуждены передвигаться по затопленным дорогам.

"В Колпинском районе города буквально за час выпало 60 мм осадков, при том что месячная норма августа — около 80 мм", — сообщили представители Водоканала в своем telegram-канале. По данным специалистов, столь интенсивные осадки стали причиной сложной ситуации на дорогах сразу в нескольких районах города. Некоторые жители пересели на резиновые лодки.

В Пушкинском районе выпало 15,2 мм осадков, причем основная их часть пришлась на двадцатиминутный интервал. В Кронштадтском районе уровень осадков составил 12,73 мм, а наибольшая интенсивность достигла 10,08 мм за аналогичный промежуток времени.

В результате ливня многие автомобили оказались буквально в воде, а движение на отдельных участках дорог заметно затруднено. Жители публикуют видно, как машины с трудом пробираются по затопленным улицам, а некоторые пешеходы переходят дорогу босиком по воде, доходящей до колен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Петербурге мощный ливень привел к сильному подтоплению улиц, особенно в Колпинском районе города. Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», всего за час здесь выпало 60 мм осадков при месячной норме августа в 80 мм. Из-за непогоды жители пересели на резиновые лодки и были вынуждены передвигаться по затопленным дорогам. "В Колпинском районе города буквально за час выпало 60 мм осадков, при том что месячная норма августа — около 80 мм", — сообщили представители Водоканала в своем telegram-канале. По данным специалистов, столь интенсивные осадки стали причиной сложной ситуации на дорогах сразу в нескольких районах города. Некоторые жители пересели на резиновые лодки. В Пушкинском районе выпало 15,2 мм осадков, причем основная их часть пришлась на двадцатиминутный интервал. В Кронштадтском районе уровень осадков составил 12,73 мм, а наибольшая интенсивность достигла 10,08 мм за аналогичный промежуток времени. В результате ливня многие автомобили оказались буквально в воде, а движение на отдельных участках дорог заметно затруднено. Жители публикуют видно, как машины с трудом пробираются по затопленным улицам, а некоторые пешеходы переходят дорогу босиком по воде, доходящей до колен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...