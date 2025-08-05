В Петербурге мощный ливень привел к сильному подтоплению улиц, особенно в Колпинском районе города. Как сообщает пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», всего за час здесь выпало 60 мм осадков при месячной норме августа в 80 мм. Из-за непогоды жители пересели на резиновые лодки и были вынуждены передвигаться по затопленным дорогам.
"В Колпинском районе города буквально за час выпало 60 мм осадков, при том что месячная норма августа — около 80 мм", — сообщили представители Водоканала в своем telegram-канале. По данным специалистов, столь интенсивные осадки стали причиной сложной ситуации на дорогах сразу в нескольких районах города. Некоторые жители пересели на резиновые лодки.
В Пушкинском районе выпало 15,2 мм осадков, причем основная их часть пришлась на двадцатиминутный интервал. В Кронштадтском районе уровень осадков составил 12,73 мм, а наибольшая интенсивность достигла 10,08 мм за аналогичный промежуток времени.
В результате ливня многие автомобили оказались буквально в воде, а движение на отдельных участках дорог заметно затруднено. Жители публикуют видно, как машины с трудом пробираются по затопленным улицам, а некоторые пешеходы переходят дорогу босиком по воде, доходящей до колен.
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