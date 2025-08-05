Мэр Сургута не стал увольнять директора депимущества, находящегося под следствием

Мэр Сургута Максим Слепов не уволил главу депимущества Алексей Дворников, который второй месяц находится в следственном изоляторе по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации.
«Слепов посчитал, что основанием для увольнения будет считаться только обвинительный приговор суда. Поэтому Дворников официально сотрудник мэрии, а исполняет его обязанности — заместитель Алла Шевченко», — рассказал инсайдер.
В администрацию города был направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в июне Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров стали фигурантами уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. По словам инсайдера URA.RU, им вменяется продажа по заниженной стоимости пакета акций АО «Агентства воздушных сообщений».
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