СК возбудил уголовное дело после массового заболевания детей в челябинском лагере

В Миассе Челябинской области следственный комитет возбудил уголовное дело после массового заболевания детей в оздоровительном лагере «Аленушка» (входит в структуру Южно-Уральской железной дороги) на озере Большой Еланчик. Дело расследуется по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое заболевание людей. Об этом URA.RU 22 июля сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
«Следственным отделом по городу Миасс СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту вспышки заболевания в детском оздоровительном лагере. В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших возникновению и распространению заболевания в детском учреждении», — сообщили в региональном управлении СКР.
Следователи проверяют, соблюдали ли сотрудники лагеря требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Специалисты изучают документацию, опрашивают работников и проводят необходимые экспертизы для установления источника и причин распространения заболевания. В свою очередь в ЮУЖД заявили, что родителям детей после решения о досрочном завершении смены будут возвращены денежные средства за путевки.
Как сообщало URA.RU ранее, в детском оздоровительном лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик экстренно завершили третью смену после обращения с жалобами 28 детей. В ЮУЖД подчеркнули, что пострадавшие дети были помещены в медицинский изолятор. Незамедлительно была проведена санитарная обработка и увеличена кратность обработки кухонного блока, спальных корпусов и территории лагеря.
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