В тесноте и голодные: в лагерях на челябинском озере Тургояк уменьшали порции и перенаселяли комнаты

В детских лагерях на озере Тургояк в Челябинской области нашли ряд нарушений. Блюда были меньше нормы, а комнаты переполнены. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.
«В ходе проверки исполнения требований законодательства о комплексной безопасности несовершеннолетних в детских оздоровительных и палаточных лагерях были выявлены такие нарушения, как занижение веса блюд, отсутствие раковин у туалетов в палаточном лагере. Также были факты переполнения комнат», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Проверку инициировала прокуратура. К ней подключились работники контрольно-надзорных органов, а также Роспотребнадзора. Они приехали в лагеря имени Ф. Горелова, «Больше, чем каникулы» и «Райдер». Специалисты оценивали соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и условия пребывания. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении ответственных лиц, если подтвердится наличие оснований для этого.
Ранее в лагере «Аленушка» на озере Большой Еланчик почти 30 детей заболели острой кишечной инфекцией, после чего было возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных правил. Тогда следователи также проверяли организацию питания и условия пребывания детей, а третья смена лагеря была временно приостановлена.
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