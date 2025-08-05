Трамп придумал новый способ помирить Россию и Украину: главное об СВО за 5 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что снизит цены на российскую нефть на 10 долларов для того, чтобы спровоцировать РФ закончить СВО. По его словам, экономика РФ якобы находится в тяжелом состоянии, поэтому у президента РФ Владимира Путина не останется выбора.
Помимо этого, поступила информация об освобождении населенного пункта Январское в Днепропетровской области. А также ВС РФ нанесли удар по местам хранения украинских БПЛА. Главное о спецоперации на Украине за 5 августа — в материале URA.RU.
Трамп уверен, что снижение цены на нефть вынудит РФ прекратить СВО
Понижение цены на нефть сможет вынудить РФ прекратить спецоперацию на Украине. В этом убежден Трамп.
«Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина — прим. URA.RU) не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — заявил Трамп. Его слова приводит американский телеканал CNBC News.
Зеленский и Трамп провели «продуктивный разговор»
Лидеры Украины и США провели «продуктивный» разговор. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Продуктивный разговор с президентом Трампом. Главное — это, конечно, прекращение конфликта», — заявил украинский лидер. Он также отметил, что основной темой для разговора было завершение военных действий.
Освобожден населенный пункт Январское
Освобожден населенный пункт Январское в Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области», — заявило ведомство. Информация опубликована в telegram-канале.
ВС РФ уничтожили места хранения украинских БПЛА
ВС РФ нанесли удар по складам с беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщило Минобороны.
«Нанесено поражение транспортной инфраструктуре, местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — заявило ведомство. Также сообщается о том, что был нанесен удар также по местам подготовки безэкипажных катеров.
Задержка поездов в Ростовской области
Из-за падения обломков украинского БПЛА в Ростовской области задерживаются четыре пассажирских поезда. Об этом сообщил представитель Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«В 00.12 в результате падения обломков БПЛА на двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей», — заявили в ведомстве. Его слова приводит РИА Новости.
Солдаты ВСУ «уходят под землю»
Солдаты ВСУ массово укрываются под землей на линии фронта из-за роста числа российских беспилотников. Об этом сообщает The Economist.
«Мы уходим под землю», — приводит издание слова одного из украинских военнослужащих. По данным The Economist, увеличение дальности действия российских БПЛА значительно затруднило выполнение боевых задач на линии фронта, в результате чего украинские военные вынуждены все чаще прибегать к использованию укрепленных подземных укрытий.
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