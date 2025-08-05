Беспилотники привели к задержке поездов в Ростовской области

Четыре пассажирских поезда задерживаются в Ростовской области после падения обломков беспилотного летательного аппарата на железнодорожные пути между станциями Миллерово и Тарасовка. Об этом сообщил представитель Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
«В 00.12 в результате падения обломков БПЛА на двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей», — рассказал представитель СКЖД РИА «Новости». В результате падения БПЛА, по данным компании, никто не пострадал.
На 12:00 задержки фиксируются у четырех пассажирских составов: №252 Санкт-Петербург — Владикавказ, №568 Москва — Анапа, №284 Череповец — Анапа и №102 Москва — Адлер. Поездки этих маршрутов откладываются на период от 9 до 59 минут. Специалисты железнодорожного хозяйства ведут восстановительные работы для скорейшего возобновления движения.
ВСУ вновь предприняли попытку атаки объектов на территории России. В ночь на 5 августа российские средства ПВО уничтожили 24 украинских БПЛА. Летательные аппараты сбили над Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на 5 августа подразделения ПВО отразили массированную воздушную атаку беспилотников в различных районах области, включая Миллеровский, где и произошел инцидент на железной дороге. В ряде районов зафиксированы возгорания, их ликвидируют экстренные службы.
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