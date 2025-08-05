Придумал способ завершить СВО и рассказал о «подарке» в 600 млрд долларов: главные заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 35% на товары из Европейского союза, если тот не будет выполнять свои инвестиционные обязательства. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу CNBC.
Кроме того, встреча лидеров США и Китая состоится лишь при одном условии, а именно в случае заключения торгового соглашения между странами. Самые главные заявления Дональда Трампа — в материале URA.RU.
Трамп пригрозил ЕС пошлинами в 35% и рассказал о «подарке» в 600 млрд долларов
Могут быть введены пошлины в размере 35% на товары из ЕС, если тот не будет выполнять свои инвестиционные обязательства. «Что ж, тогда они будут платить пошлины в размере 35%. Они снизили свои тарифы, заплатили 600 млрд долларов, и из-за этого я сократил их пошлины с 30% до 15%», — сказал Трамп, описывая механизм взаимодействия с ЕС.
При этом он считает, что полученные от Евросоюза средства не являются займом. «Они дали мне 600 млрд долларов, и это подарок. Кстати, это не кредит. Возвращать нечего. Они дали нам 600 млрд долларов, которые мы можем инвестировать во что угодно», — добавил президент.
Озвучил условие для встречи с главным союзником России
Дональд Трамп проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином только при условии заключения торгового соглашения между их странами. «Мы очень близки к сделке. Мы хорошо ладим с Китаем», — заявил президент США.
Он также отметил, что инициатива встречи исходила от Си Цзиньпина. Он возмутился, что СМИ все перевернули, после того как стало известно о переговорах: «Я этого не хотел. Это он попросил о встрече».
Трамп уверен, что падение цен на нефть заставит Россию прекратить СВО
Введение нового потолка на нефть может вынудить РФ прекратить спецоперацию на территории Украины. «Если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у него (президента России Владимира Путина — прим. URA.RU) не останется выбора. Экономика и так в тяжелом состоянии», — заявил президент США. Ранее Дональд Трамп уменьшил отведенный период для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Американский президент назвал сокращение срока с пятидесяти до десяти дней «эффективной переговорной тактикой».
Повышение тарифа для Индии из-за сотрудничества с Россией
Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить санкции в отношении Индии в ответ на продолжающиеся покупки российской нефти. «Мы договорились о тарифе в 25%, но я думаю, что в ближайшие 24 часа сильно его подниму. Потому что они покупают российскую нефть», — заявил Трамп.
Причастность Трампа к расследованию
Никакого отношения к инициированному Минюстом расследованию по делу о причастности РФ к вмешательству в выборы 2016 года Трамп якобы не имеет. «Я не имею к этому никакого отношения», — заявил Трамп. Он отметил, что те, кто сфабриковали данные, заслужили наказание.
Лидеры НАТО выполняют все капризы Трампа
Главы государств, входящих в НАТО, якобы выполняют все просьбы Трампа. «Год назад наша страна была мертва. Сейчас у нас самая жаркая страна в мире на сегодняшний день. И об этом мне говорили все лидеры НАТО, которые делают все, что я захочу», — заявил американский лидер.
Трамп отказался участвовать в следующих выборах
Действующего американского лидера спросили, планирует ли он участвовать в следующих выборах президента США. Он ответил, что нет.
«Скорее всего, нет», — заявил Трамп. По его словам, он отказывается, несмотря на то, что его сторонники постоянно уговаривают баллотироваться на третий срок.
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