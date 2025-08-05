В Екатеринбург прибыл уникальный «Поезд победы»: сенатор Шептий показал, что внутри

В Екатеринбурге открылась выставка «Поезд Победы»
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Проект «Поезд Победы» начал свою работу в 2020 году
Проект «Поезд Победы» начал свою работу в 2020 году Фото:

В Екатеринбург приехал «Поезд Победы» — иммерсионная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Выставка расположилась на железнодорожном вокзале города и включает в себя девять вагонов, сообщил сенатор от Свердловской области Виктор Шептий.

«С коллегами и сослуживцами посетили иммерсивную передвижную выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о жизни людей в военные годы, их подвиге и стойкости. В составе поезда — девять вагонов, среди которых представлены уникальные экспонаты, фотографии, документы, воссозданы банно-прачечные и штабные вагоны, а также бронепоезд изнутри», — заявил Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Проект был запущен в 2020 году в честь 75-летия Победы и за это время уже побывал более чем в 200 городах России, где его посетили свыше миллиона человек. Сенатор отметил, что выставка играет значимую роль в сохранении исторической памяти о героических поступках нашего народа. Шептий добавил, что экспозиция предоставляет подлинные свидетельства событий военного времени, способствуя формированию у молодого поколения осознания той высокой цены, которую их предки заплатили ради мира.

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В Екатеринбург приехал «Поезд Победы» — иммерсионная интерактивная выставка, посвященная событиям Великой Отечественной войны. Выставка расположилась на железнодорожном вокзале города и включает в себя девять вагонов, сообщил сенатор от Свердловской области Виктор Шептий. «С коллегами и сослуживцами посетили иммерсивную передвижную выставку, посвященную событиям Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о жизни людей в военные годы, их подвиге и стойкости. В составе поезда — девять вагонов, среди которых представлены уникальные экспонаты, фотографии, документы, воссозданы банно-прачечные и штабные вагоны, а также бронепоезд изнутри», — заявил Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Проект был запущен в 2020 году в честь 75-летия Победы и за это время уже побывал более чем в 200 городах России, где его посетили свыше миллиона человек. Сенатор отметил, что выставка играет значимую роль в сохранении исторической памяти о героических поступках нашего народа. Шептий добавил, что экспозиция предоставляет подлинные свидетельства событий военного времени, способствуя формированию у молодого поколения осознания той высокой цены, которую их предки заплатили ради мира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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