В Челябинске расследуют инцидент с пьяным мужчиной, который приставал к детям, угрожая пистолетом

Следственный комитет России начал проверку инцидента в Челябинске, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал детям предметом, похожим на пистолет. Информацию о происшествии и ходе расследования уголовного дела затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. При себе у мужчины был пластиковый предмет, конструктивно схожий с оружием, не представляющий опасности. Председатель Следственного комитета поручил руководителю управления по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске, на улице Академика Макеева, пьяный мужчина приставал к детям. При задержании у него нашли пистолет. Мужчину передали полицейским.
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