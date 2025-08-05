05 августа 2025

В Челябинске расследуют инцидент с пьяным мужчиной, который приставал к детям, угрожая пистолетом

СК возбудил дело по факту угроз детям пьяного челябинца с пистолетом
© Служба новостей «URA.RU»
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Следователи разбираются в происшествии, которое произошло на улице Академика Макеева
Следователи разбираются в происшествии, которое произошло на улице Академика Макеева Фото:

Следственный комитет России начал проверку инцидента в Челябинске, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал детям предметом, похожим на пистолет. Информацию о происшествии и ходе расследования уголовного дела затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. При себе у мужчины был пластиковый предмет, конструктивно схожий с оружием, не представляющий опасности. Председатель Следственного комитета поручил руководителю управления по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске, на улице Академика Макеева, пьяный мужчина приставал к детям. При задержании у него нашли пистолет. Мужчину передали полицейским.

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Следственный комитет России начал проверку инцидента в Челябинске, где мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал детям предметом, похожим на пистолет. Информацию о происшествии и ходе расследования уголовного дела затребовал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. При себе у мужчины был пластиковый предмет, конструктивно схожий с оружием, не представляющий опасности. Председатель Следственного комитета поручил руководителю управления по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах произошедшего», — говорится в официальном сообщении ведомства. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске, на улице Академика Макеева, пьяный мужчина приставал к детям. При задержании у него нашли пистолет. Мужчину передали полицейским.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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