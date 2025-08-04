04 августа 2025

В Челябинске пьяный мужчина с пистолетом приставал к детям

© Служба новостей «URA.RU»
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При задержании у мужчины обнаружили пистолет
При задержании у мужчины обнаружили пистолет Фото:

В Челябинске на улице Академика Макеева пьяный мужчина приставал к детям. При задержании у него нашли пистолет, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг».

«Дети рассказали бойцам ГБР, что за отказ от общения этот тип угрожал их побить, это подтвердили продавцы. „Варяги“ задержали чудака в соседнем магазине, где он в тот момент о чём-то просил несовершеннолетних. При себе у него был пистолет, предположительно пневматический», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.

Мужчину передали полицейским. В отношении нарушителя начали проверку.

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В Челябинске на улице Академика Макеева пьяный мужчина приставал к детям. При задержании у него нашли пистолет, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг». «Дети рассказали бойцам ГБР, что за отказ от общения этот тип угрожал их побить, это подтвердили продавцы. „Варяги“ задержали чудака в соседнем магазине, где он в тот момент о чём-то просил несовершеннолетних. При себе у него был пистолет, предположительно пневматический», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации. Мужчину передали полицейским. В отношении нарушителя начали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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