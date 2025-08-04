В Челябинске пьяный мужчина с пистолетом приставал к детям

В Челябинске на улице Академика Макеева пьяный мужчина приставал к детям. При задержании у него нашли пистолет, сообщили URA.RU в пресс-службе ЧОП «Варяг».
«Дети рассказали бойцам ГБР, что за отказ от общения этот тип угрожал их побить, это подтвердили продавцы. „Варяги“ задержали чудака в соседнем магазине, где он в тот момент о чём-то просил несовершеннолетних. При себе у него был пистолет, предположительно пневматический», — сообщили URA.RU в пресс-службе охранной организации.
Мужчину передали полицейским. В отношении нарушителя начали проверку.
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