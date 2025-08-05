Пермскую пенсионерку наказали обязательными работами за помощь секте с Украины

В Прикамье 70-летнюю жительницу Юсьвинского округа признали виновной по ч. 2 ст. 284 УК РФ (предоставление и сбор средств нежелательной организации). Следствие установило, что женщина переводила деньги религиозному центру с Украины, написано в материалах Кудымкарского горсуда.
«Подсудимую приговорили к обязательным работам сроком на 250 часов. Было установлено, что пенсионерка с декабря 2022-го по январь 2024 года собирала и отправляла средства для нужд иностранной организации „Всеукраинский духовный центр „Возрождение““ (признан в России нежелательной организацией) и украинского благотворительного фонда „Возрождение“ Владимира Мунтяна (признан в России нежелательной организацией; основателю закрыт въезд в страну)», — указано в картотеке ведомства.
Речь идет о сумме, превышающей 200 тысяч рублей. В соцсетях суда есть сведения, что осужденная частично признала свою вину, оказывала содействие следствию в рамках раскрытия преступления, а также перечислила денежные средства в поддержку участников спецоперации ВС РФ.
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