04 октября 2023

В РФ возбудили дело против украинской секты, собиравшей средства для ВСУ

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Следователи возбудили уголовное дело против ДЦВ Фото:

Московские следователи возбудили уголовное дело о деятельности нежелательной организации по отношению к представителям Духовного центра «Возрождение» (ДЦВ), основанного украинцем Владимиром Мунтяном в 2014 году (въезд на территорию РФ ему закрыт). Об этом рассказал информированный источник.

«Возбуждение уголовного дела связано с тем, что организация продолжила свою деятельность на территории России, несмотря на то что в ноябре прошлого года Генпрокуратура признала ее нежелательной. Следствием установлено, что в рамках проекта ДЦВ был организован сбор денег на „благотворительные цели“ и финансирование украинской армии», — передает слова источника, близкого к следствию «Ведомости». В настоящий момент ячейки ДЦВ организованы в 32 стран мира, в том числе в России, Белоруссии и США.

Всего количество представителей данного центра насчитывается около 30 тысяч человек. В России насчитывается до 10 тысяч человек, вошедших в секту. По словам источника, порядка 30 групп в РФ используют пропагандистские методы для сохранения своего влияния.

Ранее URA.RU сообщало, что сын бывшего президента США и американский бизнесмен Дональд Трамп-младший саркастически высказался об украинском президенте Владимире Зеленском. Он назвал главу Украины лидером новой религии «левых».

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Московские следователи возбудили уголовное дело о деятельности нежелательной организации по отношению к представителям Духовного центра «Возрождение» (ДЦВ), основанного украинцем Владимиром Мунтяном в 2014 году (въезд на территорию РФ ему закрыт). Об этом рассказал информированный источник. «Возбуждение уголовного дела связано с тем, что организация продолжила свою деятельность на территории России, несмотря на то что в ноябре прошлого года Генпрокуратура признала ее нежелательной. Следствием установлено, что в рамках проекта ДЦВ был организован сбор денег на „благотворительные цели“ и финансирование украинской армии», — передает слова источника, близкого к следствию «Ведомости». В настоящий момент ячейки ДЦВ организованы в 32 стран мира, в том числе в России, Белоруссии и США. Всего количество представителей данного центра насчитывается около 30 тысяч человек. В России насчитывается до 10 тысяч человек, вошедших в секту. По словам источника, порядка 30 групп в РФ используют пропагандистские методы для сохранения своего влияния. Ранее URA.RU сообщало, что сын бывшего президента США и американский бизнесмен Дональд Трамп-младший саркастически высказался об украинском президенте Владимире Зеленском. Он назвал главу Украины лидером новой религии «левых».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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