На татаро-башкирскую певицу Гульназ Асаеву напал медведь. Она в это время была на пикнике со своей группой, следует из постов артистки.
На видео, которое распространяется по соцсетям и мессенджерам, заметно, что коллектив обустроился под открытым небом. Они разожгли костер и жарили мясо. На запах прибежал медведь и напал на отдыхающих.
По предварительным данным, от хищника пострадал концертный директор Асаевой — Вадим Фатхинуров. Ему потребовалась экстренная помощь медиков. Певица сейчас отказывается отвечать на вопросы журналистов о нападении медведя.
Ранее URA.RU рассказывало про жительницу Саратова, которая оказалась в реанимации после нападения медведя на Камчатке. Инцидент произошел ночью в районе Мутновской сопки, когда туристка спала в палаточном лагере.
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