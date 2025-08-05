05 августа 2025

Медведь набросился на известную певицу и ее группу во время пикника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Нападение хищника стало неожиданностью для музыкантов
Нападение хищника стало неожиданностью для музыкантов Фото:

На татаро-башкирскую певицу Гульназ Асаеву напал медведь. Она в это время была на пикнике со своей группой, следует из постов артистки.

На видео, которое распространяется по соцсетям и мессенджерам, заметно, что коллектив обустроился под открытым небом. Они разожгли костер и жарили мясо. На запах прибежал медведь и напал на отдыхающих.

По предварительным данным, от хищника пострадал концертный директор Асаевой — Вадим Фатхинуров. Ему потребовалась экстренная помощь медиков. Певица сейчас отказывается отвечать на вопросы журналистов о нападении медведя.

Ранее URA.RU рассказывало про жительницу Саратова, которая оказалась в реанимации после нападения медведя на Камчатке. Инцидент произошел ночью в районе Мутновской сопки, когда туристка спала в палаточном лагере.

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На татаро-башкирскую певицу Гульназ Асаеву напал медведь. Она в это время была на пикнике со своей группой, следует из постов артистки. На видео, которое распространяется по соцсетям и мессенджерам, заметно, что коллектив обустроился под открытым небом. Они разожгли костер и жарили мясо. На запах прибежал медведь и напал на отдыхающих. По предварительным данным, от хищника пострадал концертный директор Асаевой — Вадим Фатхинуров. Ему потребовалась экстренная помощь медиков. Певица сейчас отказывается отвечать на вопросы журналистов о нападении медведя. Ранее URA.RU рассказывало про жительницу Саратова, которая оказалась в реанимации после нападения медведя на Камчатке. Инцидент произошел ночью в районе Мутновской сопки, когда туристка спала в палаточном лагере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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