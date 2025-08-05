05 августа 2025

Зарплаты в Свердловской области выросли

В Свердловской области зарплаты выросли на 17,6% за год
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловчане стали получать больше почти на 18%
Свердловчане стали получать больше почти на 18% Фото:

Средняя зарплата в Свердловской области выросла почти на 18 % за год. Актуальные данные опубликовал Свердловскстат.

В мае 2024 года среднемесячная заработная плата составляла 76,3 тысячи рублей. К маю 2025 года сумма выросла на 17,6% и достигла 89,8 тысячи рублей в среднем.

Также увеличилась реальная заработная плата с учетом инфляции. За год она выросла на 6%, а за январь–май 2025 года — на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Средняя зарплата в Свердловской области выросла почти на 18 % за год. Актуальные данные опубликовал Свердловскстат. В мае 2024 года среднемесячная заработная плата составляла 76,3 тысячи рублей. К маю 2025 года сумма выросла на 17,6% и достигла 89,8 тысячи рублей в среднем. Также увеличилась реальная заработная плата с учетом инфляции. За год она выросла на 6%, а за январь–май 2025 года — на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...