Зарплаты в Свердловской области выросли

Свердловчане стали получать больше почти на 18%
Средняя зарплата в Свердловской области выросла почти на 18 % за год. Актуальные данные опубликовал Свердловскстат.
В мае 2024 года среднемесячная заработная плата составляла 76,3 тысячи рублей. К маю 2025 года сумма выросла на 17,6% и достигла 89,8 тысячи рублей в среднем.
Также увеличилась реальная заработная плата с учетом инфляции. За год она выросла на 6%, а за январь–май 2025 года — на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
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