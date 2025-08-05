05 августа 2025

Под Ростовом после налета БПЛА загорелась ж/д станция

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В Ростовской области после атаки дронов загорелась станция
В Ростовской области после атаки дронов загорелась станция Фото:

После атаки беспилотников в Ростовской области загорелась железнодорожная станция. Возгорание произошло в районе станции Тацинская, где ранее также фиксировались взрывы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях. 

«Громкие взрывы начали греметь в Тацинском районе около часа ночи, всего было слышно минимум 5-7 громких хлопков, до этого был характерный звук пролета БПЛА. После падения обломков одного из уничтоженных вражеских беспилотников возникло возгорание в одном из районов станицы, предварительно, загорелось дерево», — пишут очевидцы в соцсетях. 

Жители также сообщили о пожаре на самой станции «Тацинская». В регионе уже вторую ночь подряд звучат взрывы. Минувшей ночью, по данным врио губернатора Слюсаря, в станице сгорел навес во дворе частного дома после атаки. Кроме Тацинской, звуки взрывов были слышны в Каменске-Шахтинском. Официальной информации о последствиях налета пока не поступало.

Атаки беспилотников на территорию Ростовской области фиксируются уже не первую ночь. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал об отражении налетов ПВО сразу в нескольких районах, включая Таганрог и Новошахтинск, где были зафиксированы повреждения домов и пожары, но пострадавших не было. Минобороны РФ заявляло о ликвидации 12 БПЛА за одну ночь.

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После атаки беспилотников в Ростовской области загорелась железнодорожная станция. Возгорание произошло в районе станции Тацинская, где ранее также фиксировались взрывы. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.  «Громкие взрывы начали греметь в Тацинском районе около часа ночи, всего было слышно минимум 5-7 громких хлопков, до этого был характерный звук пролета БПЛА. После падения обломков одного из уничтоженных вражеских беспилотников возникло возгорание в одном из районов станицы, предварительно, загорелось дерево», — пишут очевидцы в соцсетях.  Жители также сообщили о пожаре на самой станции «Тацинская». В регионе уже вторую ночь подряд звучат взрывы. Минувшей ночью, по данным врио губернатора Слюсаря, в станице сгорел навес во дворе частного дома после атаки. Кроме Тацинской, звуки взрывов были слышны в Каменске-Шахтинском. Официальной информации о последствиях налета пока не поступало. Атаки беспилотников на территорию Ростовской области фиксируются уже не первую ночь. Ранее губернатор Юрий Слюсарь сообщал об отражении налетов ПВО сразу в нескольких районах, включая Таганрог и Новошахтинск, где были зафиксированы повреждения домов и пожары, но пострадавших не было. Минобороны РФ заявляло о ликвидации 12 БПЛА за одну ночь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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