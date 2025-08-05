05 августа 2025

В Тюменской области в самом разгаре уборочная кампания

В Тюменской области аграрии собрали тысячу тонн картофеля
© Служба новостей «URA.RU»
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В уборочной кампании задействовано более 1700 единиц техники
В уборочной кампании задействовано более 1700 единиц техники Фото:

В Тюменской области по состоянию на 5 августа аграрии собрали около 1000 тон картофеля, а также почти три тысячи тонн моркови, свеклы и капусты. Такие результаты озвучили в департаменте АПК региона.

«О ходе уборочных работ: картофеля собрано 957 тонн, овощи открытого грунта – 2858 тонн. Информация на 5 августа 2025 года», — сообщается в telegram-канале департамента. Отмечается, что также собрано 5000 тонн зерновых и зернобобовых культур. Всего в уборочной кампании задействовано 1752 единицы техники.

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В Тюменской области по состоянию на 5 августа аграрии собрали около 1000 тон картофеля, а также почти три тысячи тонн моркови, свеклы и капусты. Такие результаты озвучили в департаменте АПК региона. «О ходе уборочных работ: картофеля собрано 957 тонн, овощи открытого грунта – 2858 тонн. Информация на 5 августа 2025 года», — сообщается в telegram-канале департамента. Отмечается, что также собрано 5000 тонн зерновых и зернобобовых культур. Всего в уборочной кампании задействовано 1752 единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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