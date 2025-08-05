В Тюменской области в самом разгаре уборочная кампания

В уборочной кампании задействовано более 1700 единиц техники
В Тюменской области по состоянию на 5 августа аграрии собрали около 1000 тон картофеля, а также почти три тысячи тонн моркови, свеклы и капусты. Такие результаты озвучили в департаменте АПК региона.
«О ходе уборочных работ: картофеля собрано 957 тонн, овощи открытого грунта – 2858 тонн. Информация на 5 августа 2025 года», — сообщается в telegram-канале департамента. Отмечается, что также собрано 5000 тонн зерновых и зернобобовых культур. Всего в уборочной кампании задействовано 1752 единицы техники.
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