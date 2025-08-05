Блогерша из Екатеринбурга, которая получила перелом позвоночника, выполняя популярный в соцсетях челлендж под композицию Nicki Minaj, стала объектом внимания мировых СМИ. Про девушку уже написали The Sun, E! Online, Complex и New York Post.
«Из-за одного ролика, который и то неудачно снят, я проснулась популярным человеком», — поделилась Марьяна Баруткина в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Также девушка попросила не волноваться за нее и уверила, что с ней сейчас все в порядке.
Жительница Екатеринбурга получила перелом позвоночника, пытаясь повторить популярный челлендж под музыку Nicki Minaj. 32-летняя женщина встала на шпильку, установленную на кастрюле и банке детской смеси, но упала с кухонной столешницы. Пострадавшая недавно стала мамой, теперь ей предстоит три месяца носить корсет.
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