05 августа 2025

Мировые СМИ заинтересовались екатеринбурженкой, которая сломала позвоночник из-за тренда. Фото

Блогерша из Екатеринбурга, получившая перелом позвоночника, попала в мировые СМИ
© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка пыталась снять популярный тренд под песню американской певицы
Девушка пыталась снять популярный тренд под песню американской певицы Фото:

Блогерша из Екатеринбурга, которая получила перелом позвоночника, выполняя популярный в соцсетях челлендж под композицию Nicki Minaj, стала объектом внимания мировых СМИ. Про девушку уже написали The Sun, E! Online, Complex и New York Post.

«Из-за одного ролика, который и то неудачно снят, я проснулась популярным человеком», — поделилась Марьяна Баруткина в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Также девушка попросила не волноваться за нее и уверила, что с ней сейчас все в порядке.

Жительница Екатеринбурга получила перелом позвоночника, пытаясь повторить популярный челлендж под музыку Nicki Minaj. 32-летняя женщина встала на шпильку, установленную на кастрюле и банке детской смеси, но упала с кухонной столешницы. Пострадавшая недавно стала мамой, теперь ей предстоит три месяца носить корсет.

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Блогерша из Екатеринбурга, которая получила перелом позвоночника, выполняя популярный в соцсетях челлендж под композицию Nicki Minaj, стала объектом внимания мировых СМИ. Про девушку уже написали The Sun, E! Online, Complex и New York Post. «Из-за одного ролика, который и то неудачно снят, я проснулась популярным человеком», — поделилась Марьяна Баруткина в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена). Также девушка попросила не волноваться за нее и уверила, что с ней сейчас все в порядке. Жительница Екатеринбурга получила перелом позвоночника, пытаясь повторить популярный челлендж под музыку Nicki Minaj. 32-летняя женщина встала на шпильку, установленную на кастрюле и банке детской смеси, но упала с кухонной столешницы. Пострадавшая недавно стала мамой, теперь ей предстоит три месяца носить корсет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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