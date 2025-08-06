В России утвердили нормы часов для учителей

Минпросвещения России утвердило нормы учебной нагрузки для педагогов. Теперь ставка заработной платы для учителей будет рассчитываться исходя из 18 часов учебной работы в неделю.
«Для учителей установлена норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в неделю за ставку заработной платы», — говорится в документе. Его приводит РИА Новости. В ведомстве отметили, что продолжительность рабочего времени зависит от должности и специальности. Объем нагрузки будет ежегодно утверждаться образовательной организацией на начало учебного года.
Для других категорий педагогов установлены отдельные нормы. Воспитатели детских садов, педагоги-психологи и социальные педагоги будут работать по 36 часов в неделю за ставку, инструкторы по физической культуре и старшие воспитатели — 30 часов, воспитатели детей с ОВЗ — 25 часов. Учителям-дефектологам и логопедам определено по 20 часов, музыкальным руководителям и концертмейстерам — 24 часа в неделю.
Ранее Минпросвещения России установило максимальную учебную нагрузку для школьников 1-4 классов с 1 сентября 2025 года: от 20 до 26 часов в неделю, в зависимости от класса. В 1-м классе — 20-21 час, во 2-м — 23-26 часов, в 3-м и 4-м — тоже 23-26 часов. Общее количество учебных часов за 4 года не должно быть менее 2 966 и более 3 305 при 5- или 6-дневной учебной неделе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.