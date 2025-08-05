В Свердловской области не прекращается теплая погода

Температура днем будет от +23 до +28 градусов
В Свердловской области 6 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы, но при этом днем температура поднимется до +28 градусов. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.
«Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман», — сообщают синоптики в telegram-канале.
Ночью температура опуститься до +12, а в горных районах и низинах до +7 градусов. Днем будет уже теплее — от +23 до +28 градусов. В Екатеринбурге существенных осадков не прогнозируется.
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