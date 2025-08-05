05 августа 2025

В Свердловской области не прекращается теплая погода

© Служба новостей «URA.RU»
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Температура днем будет от +23 до +28 градусов
Температура днем будет от +23 до +28 градусов Фото:

В Свердловской области 6 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы, но при этом днем температура поднимется до +28 градусов. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра.

«Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман», — сообщают синоптики в telegram-канале.

Ночью температура опуститься до +12, а в горных районах и низинах до +7 градусов. Днем будет уже теплее — от +23 до +28 градусов. В Екатеринбурге существенных осадков не прогнозируется.

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В Свердловской области 6 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы, но при этом днем температура поднимется до +28 градусов. Такой прогноз дают синоптики уральского гидрометцентра. «Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман», — сообщают синоптики в telegram-канале. Ночью температура опуститься до +12, а в горных районах и низинах до +7 градусов. Днем будет уже теплее — от +23 до +28 градусов. В Екатеринбурге существенных осадков не прогнозируется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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