Свердловская область стала одним из лидеров по дефициту врачей на Урале

В Свердловской области на август 2025 года наблюдается серьезная нехватка врачей. Так, на рынке труда на одну вакансию приходится лишь 0,5 резюме, что выводит регион на второе место по дефициту специалистов в Уральском федеральном округе, рассказали URA.RU в пресс-службе HeadHunter.
«Самый жесткий дефицит наблюдается в Курганской области — лишь 0,2 резюме на вакансию врача, но и у соседей ситуация не сильно лучше: в Свердловской области — 0,5 резюме на вакансию, Челябинской области — 0,6, Тюменской — 0,7, ХМАО — 1,5, ЯНАО — 1,8», — пояснили там. При этом нормальные значения для рынка начинаются от 4 резюме на вакансию.
Отмечается, что самый высокий спрос на врачей наблюдается в Свердловской области — 3,8 тысячи вакансий, или 40% от всех подобных в УрФО. Далее идут Тюменская, Челябинская область, ХМАО, Курганская область, ЯНАО.
Наиболее конкурентные зарплаты медикам предлагают в ЯНАО (в среднем 152,7 тысячи рублей), ХМАО (120,9 тысячи), Тюменской области (99,8 тысячи). Затем Свердловская (97,5 тысячи), Челябинская (86,6 тысячи) и Курганская области (85,2 тысячи).
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