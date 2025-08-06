Телеведущий Дибров хочет оставить жену без детей и виллы

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Дибров (справа) хочет отсудить у жены особняк и детей
Дибров (справа) хочет отсудить у жены особняк и детей Фото:

Телеведущий Дмитрий Дибров намерен через суд отсудить у супруги Полины Наградовой трехэтажный особняк на Рублевке стоимостью около 750 миллионов рублей и троих сыновей. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

По данным источника, Дибров не согласен на раздел имущества и считает, что дом должен полностью остаться за ним. Особняк был построен более десяти лет назад, в нем есть спа-зона, домашний кинотеатр и музыкальный салон. Также телеведущий собирается забрать себе всех троих детей, старшему из которых 15 лет. В суде его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский.

Ранее стало известно, что причиной развода стала связь Полины Наградовой с бизнесменом Романом Товстиком. Он близкий друг семьи Дибровых и считается бизнес-партнером Полины. По некоторым сведениям, их отношения начались в январе этого года. Роман уже объявил о разводе и планирует через суд решить вопросы о месте жительства своих шестерых детей. Елена Товстик подтвердила предательство мужа и близкой подруги.

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Телеведущий Дмитрий Дибров намерен через суд отсудить у супруги Полины Наградовой трехэтажный особняк на Рублевке стоимостью около 750 миллионов рублей и троих сыновей. Об этом сообщает telegram-канал Shot. По данным источника, Дибров не согласен на раздел имущества и считает, что дом должен полностью остаться за ним. Особняк был построен более десяти лет назад, в нем есть спа-зона, домашний кинотеатр и музыкальный салон. Также телеведущий собирается забрать себе всех троих детей, старшему из которых 15 лет. В суде его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский. Ранее стало известно, что причиной развода стала связь Полины Наградовой с бизнесменом Романом Товстиком. Он близкий друг семьи Дибровых и считается бизнес-партнером Полины. По некоторым сведениям, их отношения начались в январе этого года. Роман уже объявил о разводе и планирует через суд решить вопросы о месте жительства своих шестерых детей. Елена Товстик подтвердила предательство мужа и близкой подруги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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