Свердловская область попала в список протестных регионов на выборах

Свердловская область попала в список регионов РФ, где протестный потенциал на осенних выборах губернатора эксперты оценили выше среднего. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
"К регионам с протестным потенциалом выше среднего относятся территории, где уровень протестного голосования в ходе предыдущих кампаний (прежде всего на выборах в Госдуму в 2021-м) был выше показателей федерального уровня, наблюдается особая активность оппозиционных игроков или есть факторы, которые потенциально могут приводить к протестной мобилизации", — пояснил гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов.
Авторы доклада утверждают, что в случае со Свердловской областью и еще несколькими регионами протестный потенциал вызван кампаниями врио губернаторов. По мнению Орлова, этот показатель протестной тенденции не означает, что в субъектах РФ, где проводятся выборы губернаторов, возможен второй тур.
Помимо Свердловской области в списке протестных регионов республика Коми, Камчаткий край, Архангельская, Иркутская, Калужская, Костромская, Курская, Оренбургская области. Эксперты также ожидают здесь низкую явку, так как нет кандидатов, которые активно работают для прихода людей на участки.
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио главы региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), вице-спикер областного заксо Александр Ивачев (КПРФ), и депутаты заксо Александр Каптюг (ЛДПР), Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
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