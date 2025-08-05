05 августа 2025

Иномарка загорелась прямо в потоке возле ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Легковушку потушили
Легковушку потушили Фото:

В Екатеринбурге на улице 8 Марта утром 6 августа огнем охватило легковушку прямо посреди дороги. На участке движение осложнено, рассказал URA.RU читатель.

«На глазах загорелась. Пожарные приехали к моменту, когда половина иномарки уже сгорела», — сказал собеседник. Сейчас машину потушили, на месте работают спасатели и инспекторы ДПС.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. В ведомстве уточняют информацию.

Фото:
Фото:
Фото:

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В Екатеринбурге на улице 8 Марта утром 6 августа огнем охватило легковушку прямо посреди дороги. На участке движение осложнено, рассказал URA.RU читатель. «На глазах загорелась. Пожарные приехали к моменту, когда половина иномарки уже сгорела», — сказал собеседник. Сейчас машину потушили, на месте работают спасатели и инспекторы ДПС. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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