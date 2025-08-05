Легковушку потушили
В Екатеринбурге на улице 8 Марта утром 6 августа огнем охватило легковушку прямо посреди дороги. На участке движение осложнено, рассказал URA.RU читатель.
«На глазах загорелась. Пожарные приехали к моменту, когда половина иномарки уже сгорела», — сказал собеседник. Сейчас машину потушили, на месте работают спасатели и инспекторы ДПС.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. В ведомстве уточняют информацию.
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