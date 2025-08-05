В Первоуральске мама девочки, которую зверски избила 13-летняя, воюет с ПДН

06 августа 2025 в 11:47 Размер текста - 17 +

Школьницу избили на улице в середине мая Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета 12-летнюю школьницу жестоко избили в Первоуральске Мама 12-летней девочки из Первоуральска (Свердловская область), которую зверски избила 13-летняя знакомая, обратилась в ПДН, чтобы ее сняли с учета. Полицейские поставили ее на учет из-за бранных слов, которые она говорила в адрес нападавшей. Об этом URA.RU рассказала мама потерпевшей. «Я написала в ПДН досудебную претензию (ответ женщине пока не пришел — прим. ред.). Хочу, чтобы они сняли мою дочь с учета. Как-то у них преступления разные, а наказание одинаковое. Никто не виноват, что правда о ее маме, звучит как оскорбление», — сказала собеседница агентства. Ранее URA.RU писало, что нападавшую силовики тоже поставили на учет. Школьницу избили 18 мая на Хромпике на прогулке с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась 13-летняя девочка, которая стала избивать ее по лицу руками и ногами. Кроме того, она пыталась выдавить ей глаза. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама 12-летней девочки из Первоуральска (Свердловская область), которую зверски избила 13-летняя знакомая, обратилась в ПДН, чтобы ее сняли с учета. Полицейские поставили ее на учет из-за бранных слов, которые она говорила в адрес нападавшей. Об этом URA.RU рассказала мама потерпевшей. «Я написала в ПДН досудебную претензию (ответ женщине пока не пришел — прим. ред.). Хочу, чтобы они сняли мою дочь с учета. Как-то у них преступления разные, а наказание одинаковое. Никто не виноват, что правда о ее маме, звучит как оскорбление», — сказала собеседница агентства. Ранее URA.RU писало, что нападавшую силовики тоже поставили на учет. Школьницу избили 18 мая на Хромпике на прогулке с друзьями. На детской площадке на нее внезапно накинулась 13-летняя девочка, которая стала избивать ее по лицу руками и ногами. Кроме того, она пыталась выдавить ей глаза. Издевательства записывали на камеру. Позже кадры разлетелись по Сети. Школьница-агрессор подумала, что потерпевшая якобы оскорбила ее умершую маму. СКР возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.